Οι ισχυροί άνεμοι μετέφεραν τους καπνούς από την Τουρκία... στην Αττική - Δείτε χάρτη και φωτογραφίες

Στην Άνδρο και, κυρίως, στα νότια της Αττικής οι καπνοί από την Τουρκία, όπως είπε στο protothema ο Θόδωρος Κολυδάς

Ώρες αγωνίας λόγω μεγάλων πυρκαγιών ζουν σήμερα και στην Τουρκία, πέρα από την Ελλάδα.

Τα δύο μεγάλα μέτωπα που καίνε στα Δαρδανέλια έχουν προκαλέσει εκκενώσεις και προβλήματα στις μεταφορές - αεροπορικές και θαλάσσιες - στη γειτονική χώρα, ενώ με τη συμβολή των ισχυρών ανέμων που πνέουν σήμερα, έχουν «στείλει» καπνούς μέχρι την Άνδρο και, κυρίως, στα νότια της Αττικής, σύμφωνα με όσα είπε στο protothema ο Θόδωρος Κολυδάς.

Οι εικόνες από τις κάμερες του Meteo, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου, είναι χαρακτηριστικές, με τον ουρανό να έχει «μαυρίσει»...

Δείτε εικόνες από την Πεντέλη

Από τα Καλύβια Θορικού 

Από την Πετρούπολη

Από τα Βριλήσσια

Από τον Βύρωνα

Δείτε τον χάρτη με την πορεία των καπνών που παρουσίασε ο κ. Κολυδάς στο Facebook



