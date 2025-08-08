Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Εντοπισμός 26 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους μετά από καταδίωξη στη Λέσβο
Εντοπισμός 26 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους μετά από καταδίωξη στη Λέσβο
Ο 22χρονος Τούρκος είχε αποβιβάσει τους 26 αλλοδαπούς στο νησί και συνελήφθη ως ο διακινητής τους
Τις πρώτες πρωινές ώρες την Τετάρτη (6/08), ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας να κινείται με μεγάλη ταχύτητα με πορεία τις νότιες ακτές της Λέσβου.
Το πλήρωμα του ΠΠΛΣ προσπάθησε να ακινητοποιήσει το Τ/Χ με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, με αρνητικά αποτελέσματα. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλοου εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς και στη συνέχεια προσγειάλωσε το Τ/Χ στην ακτή στην περιοχή του «Πλωμαρίου» Λέσβου, αποβιβάζοντας μεγάλο αριθμό αλλοδαπών.
Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή του «Πλωμαρίου» 26 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ». Τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών εντοπίστηκε ένας 22χρονος Τούρκος στον επιβατηγό λιμένα Μυτιλήνης, ο οποίος επρόκειτο να επιβιβαστεί σε επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο με προορισμό τους λιμένες Χίου-Πειραιά.
Ο 22χρονος είχε αποβιβάσει τους 26 αλλοδαπούς και συνελήφθη ως ο διακινητής τους. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Το πλήρωμα του ΠΠΛΣ προσπάθησε να ακινητοποιήσει το Τ/Χ με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, με αρνητικά αποτελέσματα. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλοου εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς και στη συνέχεια προσγειάλωσε το Τ/Χ στην ακτή στην περιοχή του «Πλωμαρίου» Λέσβου, αποβιβάζοντας μεγάλο αριθμό αλλοδαπών.
Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή του «Πλωμαρίου» 26 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ». Τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών εντοπίστηκε ένας 22χρονος Τούρκος στον επιβατηγό λιμένα Μυτιλήνης, ο οποίος επρόκειτο να επιβιβαστεί σε επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο με προορισμό τους λιμένες Χίου-Πειραιά.
Ο 22χρονος είχε αποβιβάσει τους 26 αλλοδαπούς και συνελήφθη ως ο διακινητής τους. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα