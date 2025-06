Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρώτο στην Ελλάδα, 140ο στον τομέα Engineering and Technology QS World University Rankings 2025

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατετάγηστη γενική κατάταξη QS World University Rankings 2026 καιστον τομέα Engineering and Technology QS World University Rankings 2025.Σημαντική διάκριση πέτυχε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σύμφωνα με την κατάταξη των καλύτερων Πανεπιστημίων σε, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Η φετινή αξιολόγηση περιλαμβάνει συνολικά, ενώ αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν για τα 1.501 εξ αυτών. Σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον το ΕΜΠ κατέλαβε τη θέση #355, μπροστά απ’ όλα τα Ελληνικά Ιδρύματα που αξιολογήθηκαν.Ιδιαίτερες επιδόσεις επιτυγχάνονται στα κριτήρια Employer Outcomes, Employer Reputation, Citations per Faculty και International Research Network.Επιπλέον, σύμφωνα με την κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2025, η οποία περιλαμβάνει 1781 ιδρύματα, 171 περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το ΕΜΠ κατατάσσεται στη θέση #140 στον τομέα των Επιστημών των Μηχανικών και της Τεχνολογίας (Engineering and Technology), ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές του κύρος.Ταυτόχρονα επιτυγχάνει διακρίσεις υψηλού επιπέδου σε επιμέρους επιστημονικά πεδία όπως των Πολιτικών Μηχανικών (Θέσεις 51-100), των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (128η θέση), των Μηχανολόγων Μηχανικών (145η θέση), των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θέσεις 151-200), των Χημικών Μηχανικών (Θέσεις 151-200) καθώς και των Επιστημών των Μαθηματικών, των Γεωεπιστημών και της Γεωφυσικής (Θέσεις 151-200).Με αφορμή τις πρόσφατες διακρίσεις, ο Πρύτανης του Μετσοβίου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου δήλωσε σχετικά:«Η Διοίκηση του Ιδρύματος εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας – διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές, αποφοίτους, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό – για τη συμβολή τους στην εδραίωση του ΕΜΠ ως σημείου αναφοράς στον Παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη».