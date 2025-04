SUPER AUTO. STOP!: Ένας πασχαλινός διαγωνισμός με πλούσια δώρα!

Sponsored ContentΈνας όμορφος φουντωτός πασχαλινός λαγός κάνει auto stop σε έναν εξοχικό δρόμο κρατώντας ένα χαρτόνι που γράφει τον προορισμό του, ο οποίος δεν είναι άλλος από τα My market. Σύντομα η προσπάθειά του βρίσκει ανταπόκριση, καθώς ένα αστραφτερό PEUGEOT 3008 σταματά μπροστά του και στη θέση του οδηγού βρίσκεται η… Κατερίνα Καινούργιου! Η συνέχεια δίνεται στο εμπνευσμένο βίντεο της καινούργιας καμπάνιας των My market που υποδέχονται το Πάσχα με τον μεγάλο διαγωνισμό «SUPER AUTO. STOP!».Από τις 09/04 έως και τις 22/04 λοιπόν τα My market επιφυλάσσουν μεγάλα δώρα και πιο συγκεκριμένα:• 1 υπερτυχερός θα κερδίσει το νέο PEUGEOT 3008 1.2 HYBRID e-DC56 136hp ALLURE αξίας 37.690€,• 2 τυχεροί κάθε μέρα θα κερδίζουν από μία δωροεπιταγή My market αξίας 100€.Το απολαυστικό βίντεο μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ:Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απλή πραγματοποιώντας αγορές από 10€ και άνω, στα καταστήματα My market, My market Local, ή μέσω του eshop, οι συμμετέχοντες αποκτούν έναν δωροκωδικό, που μπορούν, εύκολα και γρήγορα, να τον καταχωρήσουν δωρεάν μέσω της σελίδας του διαγωνισμού, μέσω του mobile app My market ή μέσω SMS στο 54045 (με χρέωση 0,34€, HUBSMS LTD, τηλ. 80111181920).​Επιπλέον, οι συμμετέχοντες με την αγορά επιλεγμένων προϊόντων που έχουν τη σήμανση ποντοδότησης «x2 πόντων» διπλασιάζουν τις συμμετοχές τους ενισχύοντας τις πιθανότητες τους στη μεγάλη κλήρωση.Όλα αυτά μας τα εξηγεί με το δικό του μοναδικό τρόπο και ο Φάνης Λαμπρόπουλος, στο διασκεδαστικό βίντεο που ακολουθεί:Φέτος το Πάσχα λοιπόν τα My market μας προσκαλούν να ανακαλύψουμε super επιλογές για το γιορτινό μας τραπέζι και να πάρουμε μέρος στον διαγωνισμό κάνοντας τις μέρες της Λαμπρής ακόμα πιο ξεχωριστές.Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή, επισκεφθείτε το site mymarket.gr