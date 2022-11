HumanRights360: Πώς €210.000 πήγαν στην τσέπη του ιδρυτή της ΜΚΟ, αντί για τους πρόσφυγες

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Η ανάρτηση της οργάνωσης με το λάθος στίγμα που εμφάνιζε τη νησίδα στην οποία βρίσκονταν οι πρόσφυγες ως ελληνικό έδαφος προκειμένου να εκθέσει διεθνώς τη χώρα μας. Τα γεγονότα διέψευσαν τη ΜΚΟ πανηγυρικά

Στο άκουσμα των πρώτων πληροφοριών για το πόρισμα, η ΜΚΟ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία -χωρίς να απαντά στην ουσία όσων γράφτηκαν στην αρχή- μίλησε για «στοχοποίηση».Ο Φαρμάκης μετά την ίδρυση της ΜΚΟ έθεσε ως διαχειρίστριά της μια γυναίκα με το όνομα Ουρανία Παπαδοπούλου, η οποία ωστόσο κατείχε το 5% του ποσοστού.στοιχεία που άντλησε η Αρχή που έκανε τον έλεγχο από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.Από τα πρώτα στοιχεία που «χτύπησαν καμπανάκι» στον έλεγχο της ΜΚΟ ήταν τα επαναλαμβανόμενα εμβάσματα σε λογαριασμό ελβετικής εταιρείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, η «HumanRights360» έστελνε χρήματα στην «Philanthropy 360 Advisors AG», της οποίας,Τα εμβάσματα των 5.250 ευρώ, έκαστο προς τηνείχαν ως αιτιολόγηση «Invoice NR 40/Consulting Services Agreement 02.05.2019» και συνεχίζονταν έως και τον Αύγουστο του 2022. Το σύνολο, λοιπόν, των χρημάτων που λάμβανε επί 39 μήνες η ελβετική εταιρεία του Φαρμάκη από την ελληνική της μητέρας του αγγίζει τα 210.000 ευρώ. Ωστόσο, η διαδρομή του χρήματος συνεχίζεται, αφού σε λογαριασμό του Φαρμάκη σε ελληνική τράπεζα (Alpha Bank) πιστώνονται χρήματα από λογαριασμό του που τηρείται στην J. Safra Sarasin, στην ίδια δηλαδή που διατηρεί λογαριασμό καιΒάσει της έρευνας, το αλισβερίσι των ΜΚΟ δεν σταματά εδώ. Στο προσκήνιο μπαίνει και άλλη μία οργάνωση, η «Code on the Road», πουΣε αυτή, λοιπόν, την οργάνωση η «HumanRights360» στέλνει σε λογαριασμό της «Code on the Road» στην Alpha Bank, στις 5 Ιανουαρίου 2022, το ποσό των 72.000 ευρώ. Το πόρισμα των Αρχών, μάλιστα, επισημαίνει πως η εν λόγω ΜΚΟ δεν έχει άλλες συνδιαλλαγές άξιες αναφοράς, κάτι που εύλογα οδηγεί στο συμπέρασμα πως ήταν μια «βιτρίνα» ή έναςστις τριγωνικές αυτές συνδιαλλαγές.Στην «Code on the Road», όμως, ένα γνώριμο όνομα σε αυτή την ιστορία, σύμφωνα με το σύστημα «Εργάνη», απασχολείται ως μοναδικό προσωπικό με μεικτές αποδοχές 3.800 ευρώ μηνιαίως:Υπενθυμίζεται πως η κυρία ΠαπαδοπούλουΣτήνοντας αυτή τη διαδρομή χρημάτων ο Φαρμάκης, όπως καταλήγει και το πόρισμα των Αρχών, εις βάρος των κεφαλαίων της «HumanRights360»τα οποία προορίζονταν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, ενώ αντίστοιχα αυτό συνέβαινε και στην περίπτωση της «Code on the Road», η οποία δεν εμφάνιζε κέρδη από άλλες πηγές παρά μόνον από τη «HumanRights360».Υπενθυμίζεται ότι η «HumanRights360» είναι αυτή που είχε έρθει πρώτη σε επαφή με τους πρόσφυγες μετά τη βίαιη προώθησή τους από την Τουρκία, κατηγορώντας ωστόσο την Ελλάδα για pushbacks, ενώ δεν έχει διστάσει ακόμη και να υιοθετήσει fake newsΕίναι αυτή που μίλησε πρώτη για «νεκρό παιδί», ενώ είχε επιτεθεί και στον πρωθυπουργό για την αναφορά που είχε κάνει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή αμφισβητώντας τον εν λόγω «θάνατο».Η «HumanRights360» ήταν και από τους πρωτοστάτες της ρητορικής πως η νησίδα είναι ελληνική, δημοσιεύοντας και στο Facebook στίγμα από την... Google.Ηταν επίσης εκείνη που μαζί με τον Ελληνα συνεργάτη του γερμανικού περιοδικού «Der Spiegel» συνάντησε τους πρόσφυγες όταν αυτοί μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ Φυλακίου του Εβρου. Τελικά με βάση τα στοιχεία της έρευνας και όσα πήγε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στον εισαγγελέα, τίποτα από τα παραπάνω δεν ίσχυε, αφού η λεγόμενη «μικρή Μαρία» η οποία «πέθανε», όχι μόνο δεν γνωρίζει κανείς το σημείο ταφής της,Αποτέλεσμα; Η «HumanRights360» να ανακαλέσει αναφορικά με το καθεστώς της νησίδας, παραδεχόμενη ότι «σχηματίσαμε την εσφαλμένη πεποίθηση ότι βρίσκονταν επί ελληνικού εδάφους», ενώ το «Der Spiegel» μετά και τις επιστολές του κ. Μηταράκη, στις οποίες παρέθετε τα καταγεγραμμένα δεδομένα από την εξέλιξη της υπόθεσης, κατέβασε τα εν λόγω άρθρα, τα οποία έφεραν και την υπογραφή του Ελληνα δημοσιογράφου ο οποίος συνάντησε τους «38» μπαίνοντας στη δομή με τη «HumanRights360» ως... μεταφραστής.«Υπάρχουν πλέον αμφιβολίες για την προηγούμενη περιγραφή του τι συνέβη εκείνη την εποχή. Ως εκ τούτου, έχουμε αφαιρέσει προσωρινά αρκετές αναρτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα από τον ιστότοπό μας. Εξετάζουμε τις αναφορές μας και, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, αποφασίζουμε εάν θα αναδημοσιεύσουμε ή όχι τα άρθρα σε διορθωμένη και ενημερωμένη μορφή», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το «Spiegel».Πριν όμως από τα «λαβράκια» της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, παρά την προσπάθεια του Επαμεινώνδα Φαρμάκη να αποστασιοποιηθεί από την υπόθεση του Εβρου και να κρατήσει χαμηλό προφίλ, κλήθηκεΗ στενή συνεργάτιδά του και συνιδρύτρια της «HumanRights360» Ελένη Τάκου (πρώην στέλεχος του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.),Παρόμοιες διαφωνίες εξέφρασαν και άλλοι εργαζόμενοι της ΜΚΟ. Σε ανακοίνωσή τους στελέχη της διαφώνησαν με τις δηλώσεις για τον Εβρο,με συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο.