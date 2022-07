«Μουδιασμένη» η Λέσβος με τον αστυνομικό που βίασε την 14χρονη - Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του

Κλείσιμο

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στη Λέσβο η είδηση ότι προπονητής βόλεϊ και εν ενεργεία αστυνομικός βίασε αθλήτρια του με τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία να είναι ανατριχιαστικές.Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 53χρονος ήταν υπεράνω πάσης υποψίας γι αυτό και οι γονείς των κοριτσιών της τοπικής ομάδας τον είχαν εμπιστευτεί, ώστε να μεταφέρει τα ανήλικα κορίτσια στα σπίτια τους μετά το τέλος των προπονήσεων. Ο 53χρονος σύμφωνα με πληροφορίες είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά περίπου έξι και τριών ετών.Στο νησί έχουν παγώσει όλοι όσοι τον γνώριζαν και σύμφωνα με πληροφορίες εκφράζονται φόβοι ότι η 14χρονη κοπέλα ίσως να μην είναι το μοναδικό θύμα του. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν καλά αδυνατούν να πιστέψουν πόσο καλά έκρυβε τα αρρωστημένα του ένστικταΟ 53χρονος εκτός από αστυνομικός ήταν πασίγνωστος προπονητής βόλεϊ στο νησί, το οποίο όπως όλα δείχνουν, χρησιμοποιούσε για να προσελκύει ανήλικα κορίτσια και να επιδίδεται στα αρρωστημένα γούστα του.Κατηγορείται ότι από τον Ιανουάριο του 2022 συστηματικά ικανοποιούσε τα βρώμικα θέλω του πάνω στο ανήλικο κορίτσι, το οποίο τότε δεν είχε κλείσει ακόμα τα 14 έτη.Τους τελευταίους δύο μήνες της είχε ζητήσει αρκετές φορές να βρεθούν μόνοι τους, ενώ συνεχώς προσπαθούσε να την πείσει να βιντεοσκοπήσει τις αποτρόπαιες πράξεις του.Ο 53χρονος διατηρούσε ψεύτικο λογαριασμό στο facebook, προκειμένου να συνομιλεί με την 14χρονη.Η παρατηρητικότητα της μητέρας της 14χρονης φαίνεται πως συντέλεσε καθοριστικά ώστε να αποκαλυφθεί η διαστροφή του 53χρονου αστυνομικού που φέρεται να ασελγούσε συστηματικά σε βάρος της κόρης και να τη βίασε σε «σε απομονωμένη και σκοτεινή τοποθεσία».Η μητέρα που διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά έψαξε το κινητό της κόρης της και βρήκε ένα χυδαίο μήνυμα που είχε στείλει ο αστυνομικός στην κόρη της.«Υπήρχε ένας φόβος στη μικρή ο οποίος ευτυχώς επειδή είμαι πάρα πολύ κοντά και με τα δύο μου τα παιδιά το κατάλαβα αμέσως και κοίταξα το κινητό της», είπε και πρόσθεσε: «Δυστυχώς δεν πρόλαβα γιατί ο «κύριος» ήταν πολύ έξυπνος λόγω της ιδιότητας του».Η μητέρα της 14χρονης πρόσθεσε ακόμη ότι ο 53χρονος «την εκβίαζε. Δεν μου είπε με ποιο τρόπο. Την εκβίαζε. Βρήκανε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού του όπως και στο κινητό του με ηλικίες 12 εως 15χρόνων».Από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. διατάχθηκε ΕΔΕ και ο αρχιφύλακας τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, να εκφράζει την οργή του.«Δεν υπάρχει θέση στην ΕΛ.ΑΣ. για επίορκους, για τους ελάχιστους που δεν τιμούν τη στολή τους. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας συνέλαβε έναν αστυνομικό για βιασμό ανηλίκου», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.Ο κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους συνελήφθη ύστερα από καταγγελία του θύματος.Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ο αστυνομικός συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, κατόπιν εντάλματος σύλληψης, και κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους που συμπλήρωσαν τα 12 και όχι τα 15 έτη, κατάχρηση ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις και προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους.Η δράση του 53χρονου αρχιφύλακα- προπονητή γυναικείας ομάδας βόλεϊ, που υπηρετεί στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Μυτιλήνης , ξεδιπλώνεται μέσα απο τη δικογραφία που αποκαλύπτει τοO αστυνομικός που κατηγορείται γιασε βάρος μαθήτριας της Β’ Γυμνασίου και ελέγχεται ακόμη και για βιασμό, παρουσίαζε την εικονα ενος φιλήσυχου οικογενειάρχη, την ιδια ώρα που μέσα του έκρυβε ένα αρρωστημένο πάθος.Απο τους «Αδιάφθορους» τηςσυνελήφθη στις 29/07/2022 μετά απο ένταλμα σύλληψης της Τακτικής Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Μυτιλήνης, ο 53χρονος αρχιφύλακας γεννηθείς στον Καναδά, ο οποίος υπηρετεί απο τις 20-09-2017 στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Λέσβου κατηγορούμενος για παράβαση των άρθρων 339 παρ. 1, 342 παρ. 1 περ. γ ́ και 348 Β του Π.Κ. «Γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους που συμπλήρωσε τα 12 και όχι τα 15 έτη», «Κατάχρηση ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις» και «Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους» αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τα άρθρα 94 παρ. 1 και 98 του Π.Κ.».Όπως αναφέρεται στη δικογραφία που παρουσιάζει το protothema.gr μετά απο ενδελεχή έρευνα των «Αδιάφθορων», διαπιστώθηκε οτι ο συγκεκριμένος ενεργούσε σε «συστηματική βάση από τον Ιανουάριο του 2022 γενετήσιες πράξεις με τη μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου και από τον Μάιο του 2022, κάνοντας χρήση προφίλ στη διαδικτυακή εφαρμογή «Messenger» επιχειρούσε συστηματικά να παρασύρει την ανήλικη σε πορνογραφικές παραστάσεις» αναφέρεται και στις επομενες γραμμές ξεδιπλώνεται ολο το χρονικό της φρίκης. Όπως προκύπτει:Στις 27-07-2022, έφθασε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, από τη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, Πληροφοριακό Σημείωμα σύμφωνα με το οποίο πρωινές ώρες της 27ης Ιουλίου, μετέβησαν στην Ασφάλεια Μυτιλήνης οι γονείς της μαθήτριας μαζί με την κόρη τους η οποια δεν είχε συμπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη και κατήγγειλαν οτι ο προπονητής βόλεϊ «ενήργησε σε συστηματική βάση γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη και τουλάχιστον από τον Μάιο του 2022, κάνοντας χρήση προφίλ στη διαδικτυακή εφαρμογή «Messenger» επιχειρούσε συστηματικά να παρασύρει την ανήλικη σε πορνογραφικές παραστάσεις». Τα «λαγωνικά» του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ δεν έχασαν χρονο και ρίχτηκαν στην έρευνα της υπόθεσης «Από την Υπηρεσία μας εξακριβώθηκε άμεσα ότι η καταγγελία αναφέρεται στον αρχιφύλακα ενώ πρώτες πρωινές ώρες της 28-07-2022, εξετάστηκε στη Μυτιλήνη από αξιωματικούς των «Αδιάφθορων» η μαθήτρια και δια της ορισθείσας πραγματογνώμονα - ψυχολόγου».Όπως αναφέρεται:«Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, από το καλοκαίρι του 2021, ξεκίνησεστην ομάδα (σ.σ: αναφέρεται η ομάδα) με προπονητή τον αστυνομικό και από το Δεκέμβριο του 2021, οι γονείς της όπως και γονείς άλλων κοριτσιών αντίστοιχης ηλικίας, είχαν εμπιστευθεί τον αστυνομικό, ώστε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του τα κορίτσια στις οικίες τους μετά το πέρας των προπονήσεων.Από τον Ιανουάριο του 2022 και έπειτα, ο αστυνομικός,τη μαθήτρια στο μηρό, μέσα στο ιδιωτικό του αυτοκίνητο, τόσο κατά τη διαδρομή από τον χώρο των προπονήσεων προς την οικία της, όσο και σε δασώδη ερημική τοποθεσία, ενώ φρόντιζε να κρατάει τελευταία την ανωτέρω ανήλικη μέσα στο αυτοκίνητό του. Από το Φεβρουάριο του 2022, ο 53χρονος προπονητής, θώπευε σχεδόν μετά από κάθε προπόνηση, δηλαδή τρεις φορές την εβδομάδα το χειμώνα και τέσσερεις φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι, τη μαθήτρια στο στήθος και στα γεννητικά όργανα (σ.σ οι περιγραφές που ακολουθούν προκαλούν αποστροφή και σοκάρουν)». Μαλιστα οπως αναφέρεται στη δικογραφιαΤους τελευταίους περίπου δύο μήνες, ο αστυνομικός είχε ζητήσει από τη μαθήτρια επανειλημμένα, τέσσερεις ή πέντε φορές, με την τελευταία εξ αυτών να είναι στις 21-07-2022, να προβεί σεεντός του αυτοκινήτου του. Έχει βαρύνουσα σημασία να μνημονευθεί ότι, πριν από περίπου είκοσι μέρες, ο προπονητής την οδήγησε σε απομονωμένη και σκοτεινή τοποθεσία, της ζήτησε να κατέβει από το αυτοκίνητο και με απότομη κίνηση, την έστρεψε με τρόπο ώστε η τελευταία να έχει στην πλάτη της σε αυτον. Στη συνέχεια,(σ.σ αναφέρονται λεπτομέρειες της αποτρόπαιας πράξης ενω επισημαίνεται οτι το κοριτσάκι δεν είχε προηγούμενη σεξουαλική εμπειρία και «ζητούσε επανειλημμένα από τον αστυνομικο να σταματήσει. Ωστόσο, ο τελευταίος την είχε ακινητοποιημένη και μετά από δέκα λεπτά εκσπερμάτισε στο χώμα. Μετά τη, το παιδι, διέκρινε ίχνη αίματος στο εσώρουχό της, το οποίο ευθύς όταν επέστρεψε στην οικία της απέρριψε στα σκουπίδια».Στις επομενες γραμμές το παιδι αναφέρει πως «Τον Φεβρουάριο του 2022, ο αστυνομικός της ανέφερε ότι θα της έστελνε μήνυμα μέσω της εφαρμογής «messenger» από το προφίλ με όνομα (σ.σ: αναφέρεται το ψευτικο nick name). Από τότε είχαν σχεδόν, ενώ παράλληλα την πίεζε διαρκώς να του αποστείλει βίντεο και φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο που να απεικονίζεται η τελευταία».Σε αυτο το σημείο αξίζει να επισημανθει πως «Σε ερώτηση των αστυνομικών, η μαθήτρια ανέφερε ότι, προπονητης ήταν πολύ εκδηλωτικός με όλα τα κορίτσια της ομάδας και πριν από περίπου ένα μήνα, μέσα στο αυτοκίνητό του άγγιξε στους μηρούς ενα κορίτσι, πράξη την οποία εκμυστηρεύτηκε το κοριτσάκι στο θύμα του προπονητή.Τέλος, η μαθήτρια, αναγνώρισε με απόλυτη βεβαιότητα τον αρχιφύλακα ως τον προπονητή της, ο οποίος προέβη σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις και ζήτησε την τιμωρία του».Απο την πλευρά της η μητερα της ανηλικης στην κατάθεση της είπε οτι «από τον Απρίλιο του 2022, ο αστυνομικος, προθυμοποιούταν και αναλάμβανε να επιστρέψει την ανήλικη κόρη της στο σπίτι της, τακτική την οποία ακολουθούσε και απέναντι σε άλλες ανήλικες αθλήτριες, ενώ παράλληλα άφηνε την κορη της τελευταία».«Πρωινές ώρες της 26-07-2022, η μητέρα, αντιλήφθηκε στο κινητό της ανήλικης κόρης της συνομιλία στην εφαρμογή «Messenger», μεταξύ της τελευταίας και του χρήστη του προφίλ με όνομα (σ.σ αναφέρεται στο προφίλ που διατηρούσε. με ψεύτικο nick name) και διέκρινε πίεση από πλευράς του χρήστη του ανωτέρω λογαριασμού περί αποστολής άσεμνου υλικού». Μάλιστα παρατίθενται και οι σχετικές εκτυπώσεις, για χρονικό διάστημα από 29-06-2022 μέχρι 25-07-2022 τις οποιες γνωστοποίησε η μητέρα της μαθήτριας η οποία κατέθεσε ακόμα ότι, σύμφωνα με τα όσα της εκμυστηρεύτηκε η κόρη της, ο αστυνομικός την θώπευε επανειλημμένα στους μηρούς της, ενώ δεν γνώριζε εάν είχε προβεί σε περαιτέρω ασελγείς ή βίαιες πράξεις. Από όσο δε ήταν σε θέση να γνωρίζει, η κόρη της δεν έχει ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή.Η μητέρα, ζήτησε τηνκαι με έγγραφο των Αδιάφθορων μας προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου, αιτηθήκαν την εξέταση της ανήλικης. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία το πρωι της «28-07-2022, εξετάστηκε στη Μυτιλήνη δεύτερη ανήλικη δια πραγματογνώμονα - ψυχολόγου η οποία ανέφερε ανέφερε ότι η μαθήτρια της είχε εκμυστηρευτεί ότι, αφενός αστυνομικός, προπονητής βόλεϊ αμφότερων των κοριτσιών, όταν την επέστρεφε σπίτι από την προπόνηση, την είχε θωπεύσει αρκετές φορές τους μηρούς, εντός του αυτοκινήτου του και αφετέρου, ο τελευταίος διατηρούσε λογαριασμό στο «facebook» προκειμένου να επικοινωνεί μαζί της. Επίσης, επιβεβαίωσε τα όσα κατέθεσε η μαθήτρια σχετικά με το γεγονός ότι ο αστυνομικός συνόδευε στα σπίτια τους αρκετά κορίτσια μετά την προπόνηση και σχεδόν πάντα άφηνε την καταγγέλουσα τελευταία, παρόλο που αυτό δεν ήταν λογικό βάσει του δρομολογίου.Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε το ιδιο άτομο, πριν από ένα μήνα περίπου, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του αστυνομικού, μόνη της μαζί με τον τελευταίο, ο ίδιος της έσφιξε το μηρό και της είπε «άντε καληνύχτα τώρα», συμβάν το οποίο την έκανε να αισθανθεί άβολα. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερη έκταση επειδή συχνά ο αστυνομικός ταν μιλούσε στα κορίτσια της ομάδας και ήθελε να τα παρηγορήσει, τα «χάιδευε» στα μπράτσα ή στους μηρούς».Οι «Αδιάφθοροι», με έγγραφο προς τη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, αιτηθήκαμε να επικοινωνήσουν με την εταιρεία «Meta Platforms Ireland Ltd», προκειμένου να χορηγηθούν τα ηλεκτρονικά ίχνη του χρήστη με εμφαινόμενο όνομα χρήστη (σ.σ αναφερεται το nick name) και url κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 28-07- 2022. Οι σχετικές απαντήσεις θα υποβληθούν συμπληρωματικά στην Εισαγγελία Μυτιλήνης”. Έτσι, Μεσημβρινες ώρες της 28-07-2022, διενεργήθηκε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής στην οικία του Αρχιφύλακα και έρευνες σε οχήματα ιδιοκτησίας του ανωτέρω.Κατά την έρευνα στην οικία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε(κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιντεοκάμερες, tablet, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης κ.α.).8. Με αίτημα της Υπηρεσίας μας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αιτηθήκαμε την ολική άρση του απορρήτου του συνόλου των ψηφιακών πειστηρίων, του συνόλου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και αρχείωνβίντεο, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των λογισμικών ανταλλαγής μηνυμάτων, δεδομένων επικοινωνίας μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου (WhatsApp, Viber applications, κ.α.), καθώς και πάσης φύσης δεδομένων που θα προκύψουν κατά την εξέταση των πειστηρίων.Την 29-07-2022, το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό υποβλήθηκε αρμοδίως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση.Στο πλαίσιο εκτέλεσης του υπ’ αριθ. 14/2022 από 29-7-2022 Εντάλματος Σύλληψης, απογευματινές ώρες της 29-07-2022, συνελήφθη από κλιμάκιο αστυνομικών της Υπηρεσίας μας ο ανωτέρω κατηγορούμενος αστυνομικός και οδηγήθηκε ενώπιον της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μυτιλήνης προκειμένου να παραπεμφθεί εν συνεχεία ενώπιον της Τακτικής Ανακρίτριας».