Η Αθήνα επανασυστήθηκε ως ένας κορυφαίος, βιώσιμος και ασφαλής τουριστικός προορισμός

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Αθήνα μετά την πανδημία επανασυστήθηκε ως ένας κορυφαίος, βιώσιμος και ασφαλής τουριστικός προορισμός στη νέα εποχή και καρπώνεται τα οφέλη της καλής της φήμης στη διαχείριση του Covid-19. Αυτό τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Βαγγέλης Βλάχος. Μάλιστα, επισημαίνει ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως μπορεί η Αθήνα να φτάσει την επισκεψιμότητα του 2019. «Η διάθεση τόσο των επισκεπτών, όσο και των Αθηναίων είναι να συναντηθούμε ξανά και να ζήσουμε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η πόλη», αναφέρει χαρακτηριστικά.Το διάστημα που η πόλη δεν υποδέχονταν σημαντικές τουριστικές ροές λόγω της πανδημίας, η ΕΑΤΑ δρομολογούσε δράσεις που θα λειτουργούσαν τόσο προς όφελος της επισκεψιμότητας. Στο σημείο αυτό ο κ. Βλάχος σημειώνει ότι πλέον οι πόλεις έχουν γίνει κοινός τόπος κατοίκων, εργαζομένων, ψηφιακών νομάδων και επισκεπτών. «Δεν ακολουθούμε πια τον παραδοσιακό διαχωρισμό κατοίκων και επισκεπτών. Πιστεύουμε πως βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων, δημιουργούμε έναν ακόμα πιο ελκυστικό προορισμό».Προς επίρρωση των παραπάνω στην Αθήνα στις 31 Μαΐου ολοκληρώνεται το "Τhis is Athens City Festival" το πρώτο ανοικτό, ανοιξιάτικο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, που μέχρι τώρα, Αθηναίοι και επισκέπτες το έχουν αγκαλιάσει με ενθουσιασμό ξεπερνώντας ακόμα και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, τονίζει ο κ. Βλάχος. «Σχεδόν όλες οι δράσεις είναι sold-out ή γεμάτες με κόσμο και μάλιστα σε πολλά και διαφορετικά σημεία της πόλης. Και αυτό ήταν και το στοίχημα, να συστήσουμε γωνιές της πόλης που είτε δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό είτε είχαν διαφορετική χρήση», αναφέρει.Την ίδια στιγμή το προηγούμενο διάστημα έλαβε χώρα η 8η διοργάνωση του Τravel Trade Athens με φυσική παρουσία φέρνοντας σε επαφή περισσότερους από 170 εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών εταιρειών από τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού και των εκδηλώσεων. Μάλιστα, οι προγραμματισμένες B2B συναντήσεις, ξεπέρασαν τις 1.400 και βασικός στόχος ήταν μέσα από αυτές να συναφθούν οι περισσότερες δυνατές συμφωνίες για συνεργασίες που μελλοντικά θα ενισχύσουν την οικονομία της πόλης, σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων.Ειδική μνεία, εξάλλου, θα πρέπει να γίνει για το Athens Film Office (AFO), καθώς από τον Μάρτιο του 2020 έχει συμβάλει ώστε μέχρι σήμερα, 70 διεθνείς και εγχώριες παραγωγές να έχουν επιλέξει την Αθήνα για τα γυρίσματά τους, μετατρέποντας σταδιακά την πρωτεύουσα σε «Film Friendly City». Ο κ. Βλάχος υπενθυμίζει ότι δύο σημαντικές παραγωγές που βγαίνουν σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες: Το Χολιγουντιανό Rise της Disney για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπο και το πιο σινεφίλ Crimes of the Future του David Cronenberg.«Η Αθήνα έχει καθιερωθεί πλέον ως κινηματογραφικός προορισμός με μεγάλα οφέλη για την προβολή της πόλης αλλά και την τοπική οικονομία. Και αυτό το καλοκαίρι η πόλη μας φιλοξενεί σημαντικές διεθνείς παραγωγές», υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 10 Ιουνίου θα τελειώσουν τα γυρίσματα του Greek Salad, της μεγάλης γαλλικής παραγωγής του Amazon Prime που γυρίστηκε εξ' ολοκλήρου στην Αθήνα, ενώ μόλις τελείωσαν και τα γυρίσματα του αγγλικού μιούζικαλ Greatest Days. Παράλληλα, τον Ιούνιο ξεκινάει και η μεγάλη παραγωγή της Νία Βαρντάλος, η τρίτη κατά σειρά στο franchise του My big fat Greek Wedding με παραγωγούς τον Τομ Χανκς και τη Ρίτα Γουίλσον, ενημερώνει ο κ. Βλάχος.Η εξωστρέφεια της Αθήνας το προηγούμενο διάστημα περιελάμβανε και δράσεις προβολής της σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις. Συγκεκριμένα, τα τελευταία δύο χρόνια η ΕΑΤΑ συμμετείχε σε 26 διεθνείς εκθέσεις και προγραμματίζει την παρουσία της πόλης σε 12 ακόμα μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τον κ. Βλάχος η ΕΑΤΑ έχει συμμετάσχει και διοργανώσει περισσότερα από 50 διεθνή σεμινάρια και συνέδρια, ενώ έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 εκπροσώπους - διοργανωτές συνεδρίων, δημοσιογράφους και εκπροσώπους του τουρισμού.Σε ό,τι αφορά στο σκέλος του συνεδριακού τουρισμού που έχει πληγεί σημαντικά λόγω της πανδημίας, ο κ. Βλάχος αναφέρει ότι η μεθοδική δουλειά και η αγαστή συνεργασία του δήμου με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, δείχνουν πως η ανοδική πορεία της πόλης διακόπηκε μόνο παροδικά κάτι, που επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη κατάταξη της Αθήνας για το 2022 ως ο κορυφαίος προορισμός για συνέδρια και συναντήσεις στην Ευρώπη και ως ο πέμπτος παγκοσμίως σε σχετική έρευνα της American Express Meetings & Events. Επιπλέον, μόλις πριν από λίγες μέρες η Αθήνα αναδείχθηκε ο κορυφαίος ευρωπαϊκός συνεδριακός προορισμός από τα Business Destinations Travel Awards, όπως αναφέρει ο κ.Βλάχος, ο οποίος εκλέχτηκε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Destination Cities Alliance. Όπως εξηγεί πρόκειται για ένα σημαντικό δίκτυο πόλεων για Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης του Προορισμού αλλά και Γραφεία Συνεδρίων σε όλη την Ευρώπη. «Η θέση αυτή ενισχύει τον ρόλο της πόλης στη διαμόρφωση νέων πολιτικών αλλά μας δίνει και την ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών», αναφέρει.Η προβολή της Αθήνας στις διεθνείς αγορές ποτέ δεν σταμάτησε, ακόμα και την περίοδο του lockdown, υπενθυμίζει ο κ. Βλάχος. Για το φετινό καλοκαίρι μάλιστα, η καμπάνια που θα τρέξει η ΕΑΤΑ στις αγορές στόχους θα έχει τον τίτλο: "Τώρα ήρθε η στιγμή να τα πούμε από κοντά".«Ελπίζοντας πως διανύουμε όντως τις τελευταίες ημέρες που θα μάς απασχολεί ο κορονοϊός, ετοιμάζουμε ήδη την καμπάνια για το Σεπτέμβριο που στόχο θα έχει να προσελκύσει επισκέπτες όλον τον χρόνο στην Αθήνα. Και βέβαια παράγουμε διαρκώς νέο υλικό από την πόλη ώστε να αποτελέσει περιεχόμενο για τον οδηγό μας thisisathens.org αλλά και για επιμέρους δράσεις προώθησης και προβολής», τονίζει ο κ. Βλάχος.Η Αθήνα, που και φέτος είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους επισκέπτες της, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στις σημαντικές ελεύσεις Αμερικανών, κάτι που έχει επισημάνει και ο αρμόδιος υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Από την πλευρά του ο κ. Βλάχος επισημαίνει ότι πριν την πανδημία οι Η.Π.Α. ήταν η ισχυρότερη τουριστική αγορά για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Το 2019, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, καταγράφηκαν 694.362 αφίξεις από τις ΗΠΑ. Την ίδια χρονιά, ακολούθησαν κατά σειρά, η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία.Πέρυσι, παρά τους περιορισμούς για την εξάπλωση της Covid-19, από το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς μέσα στο τρίμηνο, οι αφίξεις ανέβασαν τόσο γρήγορα ρυθμούς που οι Αμερικανοί τερμάτισαν δεύτεροι στην κούρσα για το «Ελευθέριος Βενιζέλος», κοντά στις 300.000 αφίξεις, όταν οι Γερμανοί προσέγγισαν τις 340.000, πληροφορεί ο κ. Βλάχος. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισπράξεις από τουρίστες προερχόμενους από τις ΗΠΑ το 2021 εκτοξεύθηκαν στα 607 εκατ. ευρώ. (οι Αμερικανοί έχουν διπλασιάσει τον μέσο όρο κατά κεφαλήν δαπάνης ανά ταξίδι περί τα 1.500 δολάρια, χωρίς αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή), σημειώνει.Είναι, δε, πολύ σημαντικό το γεγονός πως τη φετινή χρονιά πολλοί αερομεταφορείς από τις ΗΠΑ και τον Καναδά επένδυσαν στην Αθήνα ως προορισμό. Πάντα σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά (στις 8 Μαρτίου) αφίχθη η πρώτη απευθείας πτήση της DELTA από τις ΗΠΑ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.Η DELTA προσφέρει, περισσότερες πτήσεις από ποτέ μεταξύ Αθήνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσά τους και μια καινούργια προς Βοστώνη, 11 προς Νέα Υόρκη και μία καθημερινά προς Ατλάντα. Παρομοίως, η American Airlines πρόσθεσε περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ με πτήσεις από το Σικάγο και τη Φιλαδέλφεια, αυξάνοντας τη δραστηριότητα της εταιρείας στην Αθήνα κατά 47% σε σύγκριση με το 2021. Τέλος, η Air Canada ξανάρχισε φέτος τις απευθείας πτήσεις από την πόλη μας για Μοντρεάλ και Τορόντο νωρίτερα από πότε.Για όσους τελικά από τους δυνητικούς επισκέπτες μάς έρθουν στην Αθήνα, ο κ. Βλάχος τους συμβουλεύει να "απολαύσουν την εμπειρία". Η Αθήνα είναι μία σύγχρονη πρωτεύουσα, ανοιχτή και φιλόξενη, με εκατοντάδες δράσεις και σημεία ενδιαφέροντος για μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες εξίσου. Θα ήταν αδύνατο για κάποιον να τα δει όλα μέσα σε 4-5 ημέρες, ή να ζήσει πραγματικά λίγο σαν ντόπιος. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν αξίζει να προσπαθήσει. Τέλος, προτείνει να ξεκινήσει με μία επίσκεψη στο Thisisathens.org για να βρει τι του ταιριάζει.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ