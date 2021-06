Διαδικτυακή ημερίδα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 9 πολυτεχνεία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το, ως μέλος της Σύμπραξης Πανεπιστημίωνs», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 10 Ιουνίου, από τις 14:00 έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος.Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Ημερίδας, καθηγητές και φοιτητές από τα εννέα Πανεπιστήμια της Σύμπραξης θα συζητήσουνΤην εναρκτήρια συνεδρία θα χαιρετίσει ο. Θα ακολουθήσουν μια εισαγωγική παρουσίαση της Σύμπραξης, από την Αντιπρόεδρο του Πανεπιστημίου του Αννόβερου, Καθ. Ch. von Haaren, και η κεντρική ομιλία από τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου της Μούρθια, Αν. Καθ. Pedro M. Ruiz-Martinez«A strategic view on the future of higher education online learning».πλεονεκτήματα που προσδιορίζονται, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Μέσω των συμπερασμάτων, επί τόπου δημοσκοπήσεων και ερωτήσεων από το κοινό κατά τις παράλληλες συνεδρίες, θα συζητηθούν στην καταληκτική συνεδρία τα επόμενα βήματα.που συνεργάζονται για να σχεδιάσουν μια κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική για την εκπαίδευση, την έρευνα και την εξωστρέφεια και για να δώσουν καινοτόμες απαντήσεις σε υφιστάμενες και αναδυόμενες κοινωνικές προκλήσεις.Οι εννέα Πανεπιστημιακοί εταίροι που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την επίτευξη αυτού του οράματος είναι:(Ελλάδα),(Τσεχία),(Σλοβακία),(Γερμανία),(Φιλανδία),(Σουηδία),, Madrid (Ισπανία),(Ιταλία) και(Αυστρία).Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Ημερίδα, με οργανωτική ευθύνη της, και του Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθ. Α. Μπουντουβή, φιλοξενείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,Για συμμετοχή στην ημερίδα, η εγγραφή πραγματοποιείται στο σύνδεσμο:Η διαδικτυακή ημερίδα θα μεταδίδεται ταυτόχρονα στο κανάλι του ΕΜΠ στοΠερισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Ημερίδας για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον ιστοχώρο