Σχολεία: Τη Δευτέρα το πρώτο κουδούνι για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια - Τι ισχύει για τα self test

Δόθηκε το πράσινο φως για τη διά ζώσης επαναλειτουργία των φροντιστηρίων από τις 10 του μήνα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

Η χρήση του self test δρα συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς χώρων, τακτικούς αερισμούς χώρων κ.α.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να μην ξανακλείσουν, να διενεργηθούν ομαλά οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self tests στο σπίτι τους. Οι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο.

Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης ή όποτε τους ζητηθεί





Ένα ακόμη βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα συντελείται τη Δευτέρα. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει σταύστερα από ένα μεγάλο διάστημα τηλεκπαίδευσης, με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να καλούνται να τηρήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο, φορώντας μάσκες και προχωρώντας, δύο φορές την εβδομάδα, σε τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.Οπως δήλωσε στο «protothema.gr» η υπουργός Παιδείας: «Χτυπά το κουδούνι και πάλι τη Δευτέρα 10 Μαΐου στα Νηπιαγωγεία, στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια της χώρας μας. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, όλοι ανυπομονούμε να ξεκινήσει ξανά από κοντά η αναντικατάστατη διάδραση μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, να ξαναζωντανέψει διά ζώσης η μικρή κοινωνία της κάθε τάξης, να ακουστούν γέλια και παιδικές φωνές στα προαύλια». Για να προσθέσει ότι τώρα «έχουμε ακόμη έναν δυνατό σύμμαχο, το self test, που βοηθά στη μάχη κατά του κορωνοϊού, σε συνδυασμό και με τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης. Μαζί με την πρόοδο των εμβολιασμών, αποτελούν ένα ισχυρό δίδυμο προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας στον εκπαιδευτικό κόσμο και την κοινωνία μας».Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να μην ξανακλείσουν, ναπου αρχίζουν στις 14 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 15 αντίστοιχα για τα Επαγγελματικά,, χωρίς ωστόσο να «πειραχτεί» ο Αύγουστος καθώς συνδέεται με τις διακοπές.Τρία είναι τα δεδομένα που συνέβαλαν στη σταδιακή επαναλειτουργία των σχολείων, σύμφωνα με τοΠρώτον,με αποτέλεσμα να έχει θωρακιστεί σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που περιλαμβάνει και τους πιο ευάλωτους. Δεύτερον,Tρίτον,Η πρώτη εφαρμογή των self test στα Λύκειά μας ήταν πολύ ενθαρρυντική, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας: «Τα κρούσματα τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων μας κρατήθηκαν πολύ χαμηλά, με μόλις 1,5% των τμημάτων και 2,6% των σχολείων να αναστέλλουν τη λειτουργία τους κατ’ εφαρμογή του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό».Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουνΥπενθυμίζεται ότι η χρήση του self test, που περιλαμβάνουν υποχρεωτικήΤο αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορωνοϊού παρέχεται δωρεάν και, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.Ως προς τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.Το self testing είναι μια διαδικασία εύκολη και απλή, που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων και ήδη έχει βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντικού αριθμού ασυμπτωματικών, ως επί το πλείστον, ασθενών, επομένως και στον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα. Τα βήματα είναι τα εξής:, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοίΟι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο.Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικόστην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όΓια τους μαθητέςΟι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης ή όποτε τους ζητηθεί. Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.grΑν το επαναληπτικό τεστ είναι, ακολουθείται• Απότα διά ζώσηςπου σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οικαι οιενώ επιτρέπεται η διά ζώσης επαναλειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Επίσης, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)ς, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης (ΕΕΚΔΒΜ) και των κολεγίων, μετά από θετική εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.Δεν ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί μαζί με τα σχολεία τη Δευτέρα, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η επαναλειτουργία τους θεωρείται δύσκολη, με δεδομένο ότι τα πολύ μικρά παιδιά δεν μπορούν εύκολα να τηρούν τα μέτρα προστασίας και υγιεινής. Το θέμα θα επανεξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες.Για την επανέναρξη της λειτουργίας των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των γυμνασίων από αύριο, Δευτέρα, μίλησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. «Αύριο είναι το επόμενο βήμα για την επαναφορά στην πραγματικότητα. Αύριο ξεκινάμε εκ νέου με δύο πρόσθετα «εργαλεία»: το κομμάτι των εμβολιασμών και ταπου από αύριο το πρωί αξιοποιείται και σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια», είπε στον ΑΝΤ1.Όπως τόνισε η κ. Κεραμέως, «ο σχεδιασμός για τον Σεπτέμβριο είναι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να λειτουργούν κανονικά, με δια ζώσης εκπαίδευση. Ετοιμάζεται οδικός χάρτης συνολικά για το πλαίσιο των μαθημάτων και των επαναλήψεων που πρέπει να γίνουν, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση από την μία τάξη στην άλλη».«Τελείως μεμονωμένες περιπτώσεις» είπε ότι αφορούν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που αρνούνται να κάνουν τα self test από όταν άνοιξαν τα Λύκεια, «όπως συνέβη στην αρχή και με τις μάσκες, που όμως πλέον όλοι δέχονται ότι αποτελούν βασικό όπλο για την μη διασπορά του. Τα self test είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς στα Λύκεια βρέθηκαν τις πρώτες ημέρες 600 φορείς του ιού που ήταν κυρίως ασυμπτωματικοί και θα μπορούσαν να μεταδώσουν τον κορωνοϊό».Για τα Λύκεια στα οποία ελήφθησαν μέτρα λόγω κρουσμάτων, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότιλέγοντας ότι δεν υπήρξε σημαντική συμβολή από το άνοιγμα των λυκείων στην διασπορά του Covid-19.«Το self test θα γίνεται και στα παιδιά που πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς, καθώς το δείγμα παίρνεται από την μύτη και επομένως με την βοήθεια του γονέα είναι εύκολο να γίνει σε όλα τα παιδιά», διευκρίνισε.Όπως είπε η, ενώ συμπλήρωσε ότι θα υπάρξει έγκαιρα και σε συνεργασία με τους ειδικούς και η ανακοίνωση ειδικών πρωτοκόλλων για όσα θα ισχύσουν σε περίπτωση εντοπισμού κρουσμάτων κορωνοϊού λίγο πριν ή εν μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.Για την βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, η κυρία Κεραμέως είπε ότι «θα έχουμε παρεμβάσεις στις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να μην μπαίνουν φοιτητές με 1 και 2 και 3 σε πανεπιστημιακές σχολές. Γιατί το κάνουμε αυτό; Για, αλλά και να μην κοροϊδεύουμε τους υπόλοιπους φοιτητές στις σχολές αυτές ούτε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες που πληρώνουν για να υπάρχει μια παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης. Μας νοιάζει να δίνουμε προοπτικές, διεξόδους, πρακτικές λύσεις, να ανοίγουμε το μέλλον για τα παιδιά». Λίγο προτού χτυπήσει το, ύστερα από ένα εξάμηνο lockdown, σταυπολογίζονται τα θετικά, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού σχολείων που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα πλατφόρμα self-testing.gov.Συνολικά, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμαπου επιστρέφουν αύριο στα σχολεία.Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί πως αρκετοί με αρνητικό αποτέλεσμα τεστ, θα μεταβούν στα σχολεία χωρίς υποβολή στοιχείων στο σύστημα αλλά με γραπτή δήλωση του αποτελέσματος.