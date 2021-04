Lockdown: Αποφάσεις για κέντρα αισθητικής, εμπορικά κέντρα και φροντιστήρια

Tην ίδια ώρα, τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της πανδημίας στην χώρα μας έκρουσε ο ιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ

με το βλέμμα στην συζήτηση για το

Όπως είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση, «μη με ξαναρωτήσετε για το Πάσχα θα είμαι ο κακός της παρέας» κάνοντας λόγο για ρίσκο στην προκειμένη φάση.

Ο κ. Παυλάκης ανέφερε πως βάσει των στοιχείων και των αριθμών που βλέπει, η κορύφωση του κύματος της πανδημίας στην Αττική έχει ήδη συντελεστεί, εντούτοις το πρόβλημα είναι ότι ένα άνοιγμα τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει να το ξαναφουντώνει.

Ο κ. Παυλάκης πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως αν η ελληνική κοινωνία έκανε μια προσπάθεια τώρα όπως η Πορτογαλία θα μπορούσαν να κάθε εβδομάδα τα κρούσματα να μένουν τα μισά.

Επιπρόσθετα, συνέστησε τήρηση των μέτρων, προσοχή τόσο από την πλευρά όσων εμβολιάστηκαν όσο και από την πλευρά αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί, αποφυγή εσωτερικών χώρων, χρήση μάσκας. «Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες για να δούμε πόσο θα κοστίσει το άνοιγμα» συνόψισε.





Άλλο ένα θέμα που θεωρείται μείζον είναι φυσικά η

και το κατά πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει σύντομα έστω και σε εξωτερικούς χώρους.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως πληροφορείται το

, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται, με πρωτοβουλία κυρίως του υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα καταστήματα εστίασης να επανεκκινήσουν την λειτουργία τους





Πάντως, αν και η συζήτηση μοιάζει πρόωρη, το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι η εστίαση να λειτουργήσει αμέσως μετά το Πάσχα προκειμένου να της δοθεί χρόνος προσαρμογής μετά από τόσους μήνες απραξίας έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στο άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου. . Σε αυτήν την σκέψη οδηγούν και οι εικόνες ακραίων συνωστισμών και υπαίθριων πάρτι σε πλατείες της χώρας τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με καταστολή αφού η κόπωση των πολιτών από τα lockdown είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη.Πάντως, αν και η συζήτηση μοιάζει πρόωρη, τοείναι η εστίαση να λειτουργήσει αμέσως μετά το Πάσχα προκειμένου να της δοθεί χρόνος προσαρμογής μετά από τόσους μήνες απραξίας έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στο





Ημέρες αποφάσεων, για μικρές «διορθώσεις» προς το χαλαρότερο στο μείγμα των μέτρων που ισχύουν, διανύουμε την ώρα που ξεδιπλώνεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός με ορίζοντα το Πάσχα.Σήμερα η «μικρή» επιτροπή των λοιμωξιολόγων συνεδριάζει. Παράλληλα μέχρι την Παρασκευή οι λοιμωξιολόγοι θα έχουν αποφασίσει και για την ευρύτερη λειτουργία του λιανεμπορίου.Το υπουργείο Ανάπτυξης επιθυμεί την άμεση κατάργηση του click inside βάζοντας στην εξίσωση τα self tests. Ο βασικός σχεδιασμός θέλει, εάν και εφόσον είναι διαθέσιμα αρκετά self tests να διατεθούν για τους εργαζομένους τουΜε αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η επιδημιολογική επιτήρηση δίνοντας έτσι «χώρο» προκειμένου να αρθεί ο περιορισμός του click inside και οι καταναλωτές να δύνανται να ψωνίσουν με μόνους περιορισμούς τον αριθμό των πελατών ανά κατάστημα και την υποχρέωση αποστολήςΟ ίδιος άλλωστε ο υπουργός Ανάπτυξης,έχει εκφράσει την επιθυμία να αλλάξει το ισχύον πλαίσιο ακόμα και από την ερχόμενη Δευτέρα.Το επικρατέστρεο σενάριο θέλει τους επιστήμονες δίνουν το «ΟΚ» για την επαναλειτουργία των εμπορικών κέντρων και των κέντρων αισθητικής, ενώ για τα φροντιστήρια επικρατεί προς το παρόν διχογνωμία.Την ίδια ώρα με δεδομένο πως δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές στο πλαίσιο του lockdown για το επόμενο διάστημα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις ημέρες του Πάσχα και στο εάν θα επιτραπεί στους πολίτες να ταξιδέψουν στα χωριά τους. Και εδώ τα self tests παίζουν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της κυβέρνησης.Το βασικό σενάριο θέλει όσους επιθυμούν να φύγουν από τις πόλεις να έχουν απαραιτήτως διενεργήσει αυτοδιαγνωστικό έλεγχο εντός 24ώρου. Στο ίδιο πλαίσιο μία ακόμα ομάδα που θα μπορεί να ταξιδέψει είναι και οι εμβολιασμένοι οι οποίοι θα φέρουν και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Τέλος ανάμεσα σε αυτά που συζητούνται είναι η πιστοποίηση αυτών που έχουν νοσήσει, ωστόσο το κόστος του τεστ αντισωμάτων στρέφει και αυτή την ομάδα σταΣε κάθε περίπτωση πάντως οι αποφάσεις είναι στα χέρια των επιστημόνων οι οποίοι λαμβάνουν υπόψιν τους και τα νέα δεδομένα που δημιουργούν τα self tests αλλά και την επιδημιολογική εικόνα που επηρεάζει φυσικά και την κατάσταση στα νοσοκομεία.. «Και από άποψη διακοπών και από άποψη οικονομικών» είπε.Μετά το Πάσχα έρχεται η δεύτερη φάση «ανοίγματος» κοινωνίας και οικονομίας με το επίκεντρο να αποτελούν σταδιακά τα, η εστίαση και ο τουρισμός.Με δεδομένο πως δεν πρόκειται να ανοίξουν οι υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης πριν το Πάσχα το ημερολόγιο «δείχνει» πλέον την 10η Μαΐου. Αυτή τουλάχιστον μοιάζει να είναι η διάθεση του υπουργείου Παιδείας. Ο λόγος παραμένει πάντως στους επιστήμονες, καθώς στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και ηπου θα έχει προκύψει από το Πάσχα και εάν αυτή θα επηρεάσει τα νοσοκομεία η πίεση στα οποία σταδιακά θα αποτελέσει τον βασικό δείκτη διαχείρισης της πανδημίας.