Γεωργιάδης για λιανεμπόριο: Στόχος να καταργηθεί το click inside από τη Δευτέρα αν διατεθούν τα self test

που θα διατεθούν σε ανέρχεται σε 900.000 και αφορά εργαζομένους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως τράπεζες, δικαστήρια, λιανεμπόριο και το μέρος της εστίασης που λειτουργεί. Είπε δε πως θα ξεκινήσουν να διατίθενται από την ερχόμενη Πέμπτη από τα φαρμακεία για τους δικαιούχους.





υπάρχει επάρκεια

και σημείωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο εντοπισμός των ΑΜΚΑ των δικαιούχων αυτών των ομάδων, για να ξεκινήσει η διάθεσή τους τις επόμενες ημέρες. «Έχουμε πει ότι θα πάρουν όλοι οι πολίτες, όλων των ηλικιών, όμως προτεραιότητα έχουν οι παραγωγικές ηλικίες» συμπλήρωσε.





Την ίδια ώρα, χρήσιμο χαρακτήρισε το εργαλείο των self test ο καθηγητής Μικροβιολογίας,

Όπως είπε στο MEGA, η άποψη της επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας είναι ότι πρέπει να γίνεται καθολική χρήση των

στους χώρους εργασίας.



«Για να έχουμε άνοιγμα της κοινωνίας, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, το αντίβαρο πρέπει να είναι τα τεστ. Αν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα σε όσο το δυνατόν περισσότερο εργαζόμενους, θα είναι ένα όπλο, για να μπορέσουν να ανοίξουν οι δραστηριότητες με την μεγαλύτερη ασφάλεια», είπε.





Με δεδομένο λοιπόν πως το επόμενο 15ήμερο θα είναι μία περίοδος συλλογής και εξέτασης των δεδομένων που θα προκύπτουν από την επιδημιολογική επιβάρυνση που έχει επιφέρει η μέχρι τώρα επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων, ο... φάκελος «Πάσχα στο χωριό» δεν έχει ανοίξει ακόμη.



Για το Πάσχα και τους περιορισμούς που θα ισχύουν η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, υποστήριξε ότι είναι αρκετά νωρίς για τη λήψη των όποιων αποφάσεων και πως η κυβέρνηση θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις κρίνοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα ισχύουν εκείνο το διάστημα. Από πλευράς του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στις μετακινήσεις ενόψει Πάσχα, τόνισε πως είναι πολύ νωρίς για να γίνουν προβλέψεις, ωστόσο είμαστε πολύ πιο κοντά στην ελευθερία. «Έχουμε στην διάθεσή μας όπλα όπως ο εμβολιασμός και τα



protothema.gr, το κυβερνητικό επιτελείο έχει καταλήξει στο ότι οι μετακινήσεις από νομό σε νομό πρέπει να απελευθερωθούν προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να μεταβούν στα χωριά τους για τις γιορτές του Πάσχα.



Αυτή μάλιστα αναμένεται να είναι και η πρόταση της κυβέρνησης προς την επιτροπή των λοιμωξιολόγων επί της οποίας θα αποφασίσουν οι επιστήμονες. Αυστηρή προϋπόθεση πάντως για αυτή την εξέλιξη όσο και για την έγκρισή της είναι η πορεία της πανδημίας να βρίσκεται σε θετική τροχιά και να μην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις τόσο όσον αφορά την διασπορά όσο και την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.



Αυτό το διάστημα τα αρμόδια υπουργεία καταρτίζουν το σχέδιο βάσει του οποίου θα μπορούν να γίνουν -εάν επιτραπούν- οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες βασικό ρόλο έχουν τα self tests. Η ακριβής τους χρήση δεν έχει καθοριστεί, ωστόσο ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι σε περίπτωση ελέγχου στις πύλες εξόδου των νομών οι πολίτες να μπορούν να επιδείξουν αρνητικό αποτέλεσμα.



Τούτων δοθέντων, επόμενος σταθμός, είναι λοιπόν η Μεγάλη Εβδομάδα όποτε, σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής οι επιστήμονες αναμένεται να αποφασίσουν το κατά πόσο είναι εφικτό να απελευθερωθούν πλήρως οι διαδημοτικές μετακινήσεις και φυσικά οι διαπεριφερειακές οι οποίες «ξεκλειδώνουν» το Πάσχα στο χωριό.

