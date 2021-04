Lockdown: Πάσχα στο χωριό με self test θέλει η κυβέρνηση - Πότε αποφασίζουν οι επιστήμονες

Το ποσοστό θετικότητας των self tests ήταν 0,25% - Τα 359 θετικά αφορούσαν μαθητές και τα 254 εκπαιδευτικούς

Υπέρ της απελευθέρωσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων θα είναι η πρόταση της κυβέρνησης στους ειδικούς - Το βασικό σενάριο για την έξοδο από τους νομούς - Επέκταση των self tests σε λιανεμπόριο, ΜΜΜ και delivery





Με το βλέμμα στοείναι πλέον κυβέρνηση και ειδικοί μιας και το επόμενο διάστημα έως και τηείναι μία περίοδος συλλογής δεδομένων και επιτήρησης της επιδημιολογικής επίπτωσης των μέχρι τώρα κινήσεων που έχουν γίνει προς την κανονικότητα.Αυτή τη στιγμή λειτουργεί τοσε όλη τη χώρα με αυστηρούς περιορισμούςγια την οποία αναμένεται να αποφασίσουν οι επιστήμονες ξανά εντός της εβδομάδας, ενώ χθες επέστρεψαν και οιστα σχολεία. Από εδώ και στο εξής εκτός από μερικά διορθωτικά βήματα που αφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές εντός του μήνα δεν αναμένεται κάποια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά στο μείγμα του lockdown που ισχύει.Οι επιστήμονες επιθυμούν να έχουν μπροστά τους έναστις οποίες θα διαφανούν οι επιπτώσεις στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας από τα βήματα χαλάρωσης που έχουν γίνει ενώ παράλληλα ευελπιστούν πως τα νοσοκομεία της χώρας θα αποσυμπιεστούν ως αποτέλεσμα της σταθεροποίησης στην διασπορά του κορωνοϊού.Επόμενος σταθμός λοιπόν η Μεγάλη Εβδομάδα. Τότε, σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής οι επιστήμονες αναμένεται να αποφασίσουν το κατά πόσο είναι εφικτό να απελευθερωθούν πλήρως οικαι φυσικά οιοι οποίες «ξεκλειδώνουν» τοΣύμφωνα με τις πληροφορίες τουτο κυβερνητικό επιτελείο έχει καταλήξει στο ότι οι μετακινήσεις από νομό σε νομόπροκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να μεταβούν στα χωριά τους για τις γιορτές του Πάσχα.Αυτή μάλιστα θα είναι και ηπρος την επιτροπή των λοιμωξιολόγων επί της οποίας θα αποφασίσουν οι επιστήμονες. Προϋπόθεση τόσο για αυτή την εξέλιξη όσο και για την έγκρισή της είναι η πορεία της πανδημίας να βρίσκεταικαι να μην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις τόσο όσον αφορά την διασπορά όσο και την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.Αυτό το διάστημα τα αρμόδια υπουργεία καταρτίζουν το σχέδιο βάσει του οποίου θα μπορούν να γίνουν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες βασικό ρόλο έχουν τα. Ο ακριβής τους ρόλος δεν έχει καθοριστεί, ωστόσο ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι σε περίπτωση ελέγχου στις πύλες εξόδου των νομών οι πολίτεςΣε κάθε περίπτωση οι όποιες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την Μεγάλη Εβδομάδα προκειμένου όπως έχουν πει κυβερνητικά στελέχη αλλά και οι επιστήμονες, να ζήσουμε ένα Πάσχακαι όχι σαν το περσινό.Την ίδια ώρα τα self tests παράλληλα με τον επικουρικό τους ρόλο στον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού, φαίνεται πως γίνονται, ευρύτερα, τογια το ξεκλείδωμα των κοινωνικών καιΤις πληροφορίες που διακινούνταν τα τελευταία 24ωρα, επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός,, ο οποίος κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη για τον κορωνοϊό χαρακτήρισε την αρχή της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία χάρις στα self tests ως επιτυχημένη και προανήγγειλε επέκταση του μέτρου, έως τέλος της εβδομάδας, σε λιανεμπόριο, μεταφορές, διανομείς φαγητού.Αναφερόμενος στα self test ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε χαρακτηριστικά πόσο «μεγάλη είναι η χρησιμότητα αυτού του νέου εργαλείου ανίχνευσης του ιού το οποίο έχουμε πια στη διάθεσή μας» και συμπλήρωσε πως «αυτό θα επεκταθεί πολύ σύντομα, στο τέλος αυτής της εβδομάδος, στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, σε εργαζόμενους οι οποίοι μεταφέρουν φαγητό».