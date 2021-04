Εστίαση: «Τραπεζάκια έξω» από την Τρίτη του Πάσχα εξετάζει η κυβέρνηση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο άνοιγμα της εστίασης πριν από εκείνο του τουρισμού, στα μέσα Μαΐου, στοχεύει η κυβέρνηση, εξετάζοντας να βγουνλίγο μετά το Πάσχα.Σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα της εστίασης θα γίνει με αυστηρά μέτρα προστασίας για εργαζομένους και πελάτες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει μειωμένο ωράριο λειτουργίας.Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα η εστίαση θα λειτουργήσει μόνο σε εξωτερικούς χώρους τηνΕπιπλέον, υπάρχει η σκέψη για επιπλέον παραχώρηση εξωτερικού χώρου στα μαγαζιά της εστίασης.«Μετά το Πάσχα πιστεύω θα μπορούμε να ανοίξουμε εάν η εξέλιξη της πανδημίας είναι ομαλή» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης . Παράλληλα, είπε πως πλατφόρμα για την επιδότηση στην εστίαση πιθανότατα να είναι έτοιμη μέχρι 10 Μαΐου.Σχετικά με το λιανεμπόριο δήλωσε πως υπάρχει ένας αγώνας δρόμου που κάνει η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να ενταθεί στην διαδικασία των self test. Στην περίπτωση που αυτό επιτευχθεί τις επόμενες μέρες είναι εφικτό ενδεχομένως την Δευτέρα να υπάρχει περαιτέρω άνοιγμα του κλάδου με τον περιορισμό του SMS των τριών ωρών και όλων των μέτρων προστασίας χωρίς click inside.«Αισιοδοξώ ότι ο Μάιος θα είναι ο μήνας επιστροφής στην κανονικότητα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός και υπογράμμισε πως η λογική λέει ότι όσο προχωράνε οι εμβολιασμοί και ο παράγοντας του καλού καιρού σε συνδυασμό με το «υπερόπλο των self test», όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, θα βοηθήσουν την πτώση της πανδημίας.Ερωτηθείς για το αν θα επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό το Πάσχα, σχολίασε πως η διαδικασία των self test ανεβάζει τις πιθανότητες να επιστρέψουμε στην παλιά μας ζωή.Η κυβέρνηση ψάχνει το πώς και εάν θα κάνουν οι πολίτες Ανάσταση στις εκκλησίες αλλά και Πάσχα στο χωριό. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει το σχέδιό της στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων, οι οποίοι όμως παραμένουν διστακτικοί.Ο μεγάλος φόβος είναι οι μετακινήσεις ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο και η ενδεχόμενη διασπορά του ιού σε άλλες που παρουσιάζουν ελάχιστα κρούσματα.