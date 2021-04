Βατόπουλος: Να γίνει καθολική η χρήση των self tests στους χώρους εργασίας

Υπέρ της απελευθέρωσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων θα είναι η πρόταση της κυβέρνησης στους ειδικούς - Το βασικό σενάριο για την έξοδο από τους νομούς - Επέκταση των self tests σε λιανεμπόριο, ΜΜΜ και delivery - Πρεμιέρα με το δεξί για τα Λύκεια: Μεγάλη προσέλευση και μόλις 613 κρούσματα

Χρήσιμο χαρακτήρισε το εργαλείο των self test ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος. Όπως είπε στο MEGA, η άποψη της επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας είναι ότι πρέπει να γίνεται καθολική χρήση των self test στους χώρους εργασίας. «Για να έχουμε άνοιγμα της κοινωνίας, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, το αντίβαρο πρέπει να είναι τα τεστ. Αν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα σε όσο το δυνατόν περισσότερο εργαζόμενους, θα είναι ένα όπλο, για να μπορέσουν να ανοίξουν οι δραστηριότητες με την μεγαλύτερη ασφάλεια», είπε.Στο ερώτημα, γιατί κάποιος εμβολιασμένος, ενόψει και του Πάσχα δεν μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα, σημείωσε πως «ξέρουμε ότι όποιος έχει εμβολιαστεί δεν μπορεί να αρρωστήσει βαριά. Δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο μπορεί να τον μεταδώσει τον ιό. Φέρει τον ιό, αλλά δεν τον μεταδίδει πολύ εύκολα».Σχετικά με το ενδεχόμενο να μπορέσει να φύγει ο κόσμος για Πάσχα στο χωρίο, είπε ότι ένα από τα σενάριο που μελετώνται είναι να γίνει χρήση self – test «αλλά είναι νωρίς ακόμα. Να δούμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.