Κορωνοϊός: Πώς θα ψωνίζουμε από Δευτέρα - Με ραντεβού και sms στα μαγαζιά

739 οι διασωληνωμένοι και 76 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο - Στις 479 οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας - To 𝑅𝑡 εκτιμάται σε 0.98 - Πολύ μεγάλη η διασπορά σε κέντρο Αθήνας, Θεσσαλονίκη και Πειραιά με 434, 499 και 273 κρούσματα αντίστοιχα - Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή

Με SMS στο 13032, αυστηρά μέτρα και ραντεβού στα μαγαζιά - Εξαιρούνται τα εμπορικά κέντρα - Ελεύθερες μόνο τα Σαββατοκύριακα οι διαδημοτικές μετακινήσεις εντός νομού - Από την επόμενη εβδομάδα διαθέσιμα τα self test - Την επόμενη εβδομάδα η αξιολόγηση για τα σχολεία - Το Θριάσιο γίνεται αποκλειστικά Covid νοσοκομείο - Υποχρεωτικά τεστ σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που επ αναλειτουργούν





Νέα δεδομένα στην καθημερινότητα των πολιτών θα φέρει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου, αφού η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε το ελεγχόμενο άνοιγμα των δραστηριοτήτων που παίρνει σάρκα και οστά από το ερχόμενο, με άρση των περιορισμών για τις διαδημοτικές μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα και άνοιγμα του λιανεμπορίου τη Δευτέρα 5 Απριλίου.Πιο αναλυτικά οι αποφάσεις για τις αλλαγές στο μείγμα του lockdown -Από τη Δευτέρα 5 Απριλίου, με τη χρήση ειδικού κωδικού (σ.σ. 13032) και με χρονικό περιορισμό (σ.σ. 3 ώρες). Θα επιτρέπεται η πώληση εντός του μαγαζιού με ραντεβού (click in shop) και η παραλαβή πάλι με ραντεβού (click away). Θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τ.μ.-Από το Σάββατο 3 Απριλίου με κωδικό 6 και μόνο για άσκηση και έως τρία άτομα ή μία οικογένεια, επιτρέπουμε τη μετακίνηση από δήμο σε δήμο. Μόνο για τα σαββατοκύριακα για άσκηση εκτός τους δήμου μας. Με υποχρεωτική χρήση μάσκας και χωρίς συνωστισμούς, για να μην αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε άρση των μέτρων.-Η λειτουργία των σχολείων θα αξιολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να ανοίξουν ορισμένες τάξεις, από τις 12 Απριλίου και με χρήση τεστ.-Επίσης θα επαναξιολογηθεί και το άνοιγμα των πολυκαταστημάτων και των εμπορικών κέντρων.Παρόλα αυτά, η σκιά του κορωνοϊού στη χώρα μας παραμένει βαριά,να συντηρούν το κλίμα συναγερμού και να αποτρέπουν οποιονδήποτε εφησυχασμό ή άστοχες συμπεριφορές.Ενδεικτικό της τεράστιας διασποράς που σημειώθηκε τον Μάρτιο αποτελεί το γεγονός ότι το ποσοστό θετικότητας που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΥ την πρώτη Τετάρτη του μήνα (3 Μαρτίου) περιοριζόταν στο 3,89%, ενώ σήμερα έχει εκτοξευθεί στο 6,11%. Σταθερός μεταξύ των δύο ημερομηνιών έχει παραμείνει, παραδόξως, o δείκτης αναπαραγωγής της νόσου COVID-19 στο 0,98 (Rt), ενώ μείωση κατά 0,4 καταγράφει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (24/3).Μόνο ενθαρρυντικά, όμως, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τα στοιχεία αυτά, αφού οι 739 διασωληνωμένοι και οι σημαντικά αυξημένες σήμερα νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας (479) μαζί με τους 3.130 ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω της COVID-19 την τελευταία εβδομάδα καθιστούν δυσβάσταχτο το βάρος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Την ίδια στιγμή, μάλιστα, τα εξιτήρια των τελευταίων επτά ημερών δεν ξεπερνούν τα 2.499, ενώ οι θάνατοι για τον Μάρτιο κλείνουν στους 1.589 μαζί με τους 76 του τελευταίου 24ωρου και συνολικά ξεπερνούν τους 8.000 από την έναρξη της πανδημίας.Σε «βαθύ κόκκινο» παραμένει για ακόμα μία εβδομάδα η Αττική, όχι μόνο λόγω της πλειοψηφίας που διατηρεί εδώ και περίπου δύο μήνες επί του συνόλου των ημερήσιων κρουσμάτων (1.706 το τελευταίο 24ωρο), αλλά εξαιτίας και της βαρύτατης πίεσης που εξακολουθούν να υφίστανται τα νοσοκομεία της.Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση της Τετάρτης, το σχέδιο για την περαιτέρω ενίσχυση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Αττικής, σύμφωνα με το οποίο:Σε νοσοκομείο αποκλειστικά για ασθενείς με κορωνοϊό μετατρέπεται το Θριάσιο από τις 7 Απριλίου, με 130 απλές κλίνες και 33 κλίνες ΜΕΘ, με στόχο την σταδιακή ανάπτυξη 180 κλινών COVID-19. Όλα τα non covid περιστατικά που εξυπηρετούνταν από το Θριάσιο Νοσοκομείο θα κατευθυνθούν σε ιδιωτικές κλινικές και στην εφημερία θα υποστηρίζονται από τον ιδιωτικό τομέα μαζί με το Ασκληπιείο.Επίσης, με τη χρήση καρδιολογικών κλινικών, θαλάμων αρνητικής πίεσης και χειρουργικών αιθουσών δημιουργούνται 51 καινούργιες ΜΕΘ εκ των οποίων οι 16 στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, 5 στον Ευαγγελισμό, 5 στο Λαϊκό, 7 στο Ιπποκράτειο, 4 στο Ελπίς, 10 στο Κωνσταντοπούλειο και 4 στο Αττικό Νοσοκομείο.Όσο για τις νέες λοιμώξεις COVID-19 που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στο λεκανοπέδιο, τα στοιχεία παραμένουν απογοητευτικά. Με 434 νέα περιστατικά κορωνοϊού, το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται κάθε μέρα που περνά ένα βήμα πιο κοντά στην ασφυξία, με τον μέσο όρο κρουσμάτων των τελευταίων επτά ημερών να ξεπερνά τα 250. Δυτικός τομέας και Πειραιάς ακολουθούν κατά πόδας την ξέφρενη πορεία του κέντρου με 407 και 273 νέα κρούσματα αντίστοιχα, ενώ σε ηπιότερα αλλά εξίσου επικίνδυνα επίπεδα βρίσκονται τα ανατολικά, βόρεια και νότια προάστια της Αττικής με 213, 188 και 173 νέες διαγνώσεις. Τα νησιά της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας κινούνται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε διψήφιους αριθμούς κρουσμάτων (18 σήμερα) στρέφοντας σε ακόμα ένα μέτωπο την ανησυχία των ειδικών.Και στην υπόλοιπη χώρα, όμως, η επιδημιολογική εικόνα δεν χαρακτηρίζεται ευοίωνη. Οι Περιφερειακές Ενότητες που παίρνουν θέση στον επιδημιολογικό πίνακα του ΕΟΔΥ ξεπερνούν σταθερά τις 60 τις τελευταίες ημέρες, με την Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα να πρωταγωνιστούν με τριψήφιους αριθμούς κρουσμάτων.Οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας μετά την Αθήνα καταγράφουν σήμερα 499 και 121 νέες διαγνώσεις αντίστοιχα, συμπληρώνοντας μαζί με την Αττική πάνω από το 64% των συνολικών κρουσμάτων του τελευταίου 24ωρου, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τον σημαντικά περιορισμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες αριθμό διαγνωστικών ελέγχων (37.935 εκ των οποίων 19.477 μοριακοί και 18.458 rapid).Ξεχωριστή αναφορά έκανε, μάλιστα, για την Θεσσαλονίκη ο κ. Κικίλιας, όπου από την προηγούμενη εβδομάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση κρουσμάτων. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι πλέον η επιδημιολογική εικόνα της πόλης «μας ανησυχεί» και για αυτό το λόγο θα πραγματοποιήσει επίσκεψη ο Νίκος Χαρδαλιάς.Τέλος, Λάρισα (97), Κοζάνη (84), Πέλλα (62), Ηράκλειο (61), Σέρρες (55) και Ιωάννινα (54) είναι οι περιοχές που ξεχωρίζουν και σήμερα λόγω του υψηλού αριθμού νέων διαγνώσεων, ενώ σε αρκετά υψηλά επίπεδα παρατηρείται η διασπορά σε Κορινθία, Μαγνησία, Εύβοια και Ηλεία με 43, 42, 41 και 31 κρούσματα αντίστοιχα.Ως προϋπόθεση για τις προσαρμογές στα υφιστάμενα μέτρα, που στόχο έχουν τα καλύτερα υγειονομικά αποτελέσματα, έθεσε την ατομική ευθύνη και την τήρηση των μέτρων, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την σημερινή ενημέρωση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η ανακατανομή των δραστηριοτήτων θα γίνει με περιορισμούς αλλά και αυστηρή επιτήρηση στην εφαρμογή τους και θα δώσει μικρές ανάσες ελευθερίας που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας και θα περιορίσουν τις εστίες υπερμετάδοσης».Τόσο ο κ. Χαρδαλιάς όσο και ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκαν στα πρόσθετα όπλα που βρίσκονται πλέον στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που δεν είναι άλλα από τον εμβολιασμό, τα τεστ και τον καιρό, με τον τελευταίο να κάνει έκκληση για χρήση μάσκας και αντισηπτικού και τήρηση των αποστάσεων, όπου και όπως επιλέξουν να κινηθούν οι πολίτες τις επόμενες ημέρες.