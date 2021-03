Ανοίγει το λιανεμπόριο από Δευτέρα - Ελεύθερες τα Σαββατοκύριακα οι διαδημοτικές μετακινήσεις

739 οι διασωληνωμένοι και 76 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο - Στις 479 οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας - To 𝑅𝑡 εκτιμάται σε 0.98 - Πολύ μεγάλη η διασπορά σε κέντρο Αθήνας, Θεσσαλονίκη και Πειραιά με 434, 499 και 273 κρούσματα αντίστοιχα - Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή





Το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου και των διαδημοτικών μετακινήσεων με κωδικό 6 για άσκηση από το Σάββατο 3 Απριλίου και μόνο για τα Σαββατοκύριακα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.Παρακολουθείστε ζωντανά τις ανακοινώσεις:Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι διανύουμε μία υγειονομική κρίση ένα χρόνο τώρα, αλλά υπάρχει ελπίδα μπροστά μας και τα επόμενα βήματα πρέπει να γίνουν με τρόπο άρτια υγειονομικά για να ξεπεράσουμε τις επόμενες δύσκολες εβδομάδες.«Να προσέξουμε τις επόμενες εβδομάδες ώστε να αντέξει το ΕΣΥ» τόνισε ο υπουργός προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το διάστημα προσοχή! Ότι και αν κάνετε να είναι με μάσκα, αποστάσεις και αντισηπτικό. Προσοχή! Οι μεταλλάξεις είναι πιο μεταδοτικές και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι δεκάδες καθημερινά».«Αυτές τις λίγες επόμενες εβδομάδες πρέπει να παραμερίσουμε την κούρασή μας μπροστά στον κίνδυνο. Ζητώ να προστατευτείτε και να προστατέψετε τους γύρω σας. Οι μαζώξεις στα σπίτια θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τη δική μας και των γύρω σας» πρόσθεσε.Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι το ΕΣΥ θα ενισχυθεί και άλλο και ανακοίνωσε τη μετατροπή του Θριάσειου σε νοσοκομείο αποκλειστικά Covid από τις 7 Απριλίου με 130 απλές κλίνες και 33 ΜΕΘ. Όλα τα non covid θα πάνε σε ιδιωτικές κλινικές και στην εφημερία, μαζί με το Ασκληπιείο, θα υποστηρίζονται από τον ιδιωτικό τομέα.Επίσης δημιουργούνται 51 καινούργιες ΜΕΘ στο Γεννηματάς, στον Ευαγγελισμό, στο Λαϊκό, στο Ιπποκράτειο και αλλού, λόγω της έκτακτης κατάστασης.Τέλος ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι πλέον η επιδημιολογική εικόνα της Θεσσαλονίκης «μας ανησυχεί» και για αυτό το λόγο θα πραγματοποιήσει επίσκεψη ο Νίκος Χαρδαλιάς. Επίσης, έπλεξε το εγκώμιο των 100.000 υγειονομικών που «μας φροντίζουν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες ένα χρόνο τώρα και επιτελούν ύψιστο καθήκον».Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ισχύσουν και τον τρόπο που θα ανοίξει το λιανεμπόριο από τη Δευτέρα 5 Απριλίου.Πιο συγκεκριμένα είπε:«Η κυβέρνηση μετά από εισηγηση των ειδικών, προχωρά σε προσαρμογές των μέτρων. Να δώσουμε μικρές ανάσες στον κόσμο, σε ένα νέο μείγμα. Προϋπόθεση είναι η ατομική ευθύνη και η τήρηση των μέτρων. Να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα σπίτια και τα κορωνοπάρτι.Το άνοιγμα θα γίνει με αυστηρά μέτρα. Μάσκες, αποστάσεις, όχι συγχρωτισμό. Με τη βοήθεια των νέων όπλων, δηλαδή τα εμβόλια και τα τεστ που θα δίνονται από την ερχόμενη εβδομάδα δωρεάν, αλλά και τη βελτίωση του καιρού, που θα μας επιτρέπει να είμαστε περισσότερο σε εξωτερικούς χώρους.Μετά την εισήγηση των ειδικών, αποφασίσαμε:-Από τη Δευτέρα 5 Απριλίου, με τη χρήση ειδικού κωδικού (σ.σ. 13032) και με χρονικό περιορισμό (σ.σ. 3 ώρες). Θα επιτρέπεται η πώληση εντός του μαγαζιού με ραντεβού (click in shop) και η παραλαβή πάλι με ραντεβού (click away). Θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τ.μ.-Από το Σάββατο 3 Απριλίου με κωδικό 6 και μόνο για άσκηση και έως τρία άτομα ή μία οικογένεια, επιτρέπουμε τη μετακίνηση από δήμο σε δήμο. Μόνο για τα σαββατοκύριακα για άσκηση εκτός τους δήμου μας. Με υποχρεωτική χρήση μάσκας και χωρίς συνωστισμούς, για να μην αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε άρση των μέτρων.-Η λειτουργία των σχολείων θα αξιολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να ανοίξουν ορισμένες τάξεις, από τις 12 Απριλίου και με χρήση τεστ.Επίσης θα επαναξιολογηθεί και το άνοιγμα των πολυκαταστημάτων και των εμπορικών κέντρων».