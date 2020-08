Τουρκική προκλητικότητα: Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στην Τουρκία

Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan sözde anlaşma sonrası Akdeniz'e açılan araştırma gemisi Oruç Reis'ten ilk görüntü geldi. Dev gemi 10-23 Ağustos tarihleri arasında bölgede araştırma yapacak. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 10, 2020

Οι συμφωνίες οριοθέτησης με 🇮🇹 & 🇪🇬 επιτεύχθηκαν με φίλιες χώρες.

Με εταίρο-σύμμαχο στην περίπτωση της 🇮🇹 & με σταθερά φίλη χώρα όπως η 🇪🇬.

Δε μπορούν όμως να νοούνται ως προηγούμενο συμφωνίας με σταθερά μη φίλη, εχθρικής συμπεριφοράς & ελλειμματικής εμπιστοσύνης χώρα όπως η 🇹🇷. — Giorgos Koumoutsakos (@GKoumoutsakos) August 10, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με αντί-NAVTEX απάντησε η Ελλάδα στην Τουρκία, μετά την νέα παράνομη τουρκική οδηγία της Αγκύρας που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα για σεισμικές έρευνες τουανοιχτά τουΗ αντί -Navtex, εκδόθηκε από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού του Ηρακλείου.Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Mάλιστα καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.ZCZC HA28100640 AUG 20IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20SOUTHEAST CRETAN SEA1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEXMESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEXSERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED ANDILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THEGREEK CONTINENTAL SHELF.IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TOBROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEXMESSAGE NUMBER FA26-1024/20.3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.NNNNΤέσσερις ημέρες μετά την επίσημη υπογραφή Συμφωνίας για την τμηματικήο Ταγίπ Ερντογάν υλοποιεί την δήλωση που έκανε την Παρασκευή 7 Αυγούστου έξω από την Αγία Σοφία ότι οι σεισμικές έρευνες από τουρκικά ερευνητικά πλοία θα ξαναρχίσουν άμεσα.Τα ξημερώματα της Δευτέρας τομαζί με τα δύο μικρότερα ερευνητικά πλοίακαιαπέπλευσε από το λιμάνι της Αττάλειας και πλέει με κατεύθυνση προς Νότο με μία ταχύτητα περίπου 6 μιλίων την ώρα. Η αγγελία προς ναυτιλλομένους εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας και με βάση τις συντεταγμένες προειδοποιεί ότι το Oruc Reis, με τα συνοδευτικά του πλοία Ataman και Cengiz Han, θα ξεκινήσει έρευνες δίπλα στο σημείο Α (γεωγραφικό μήκος 027-59-02 00Ε) από το οποίο ορίστηκε η τμηματική οριοθετική γραμμή της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ και μέχρι τον 30ο μεσημβρινό. Με απλά λόγια οι Τούρκοι προαναγγέλλουν έρευνες που ξεκινούν από την περιοχή νότια της Ρόδου ακριβώς δίπλα στο σημείο Α που ορίζεται ως αρχή της οριοθετικής γραμμής στην μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.Οι δηλώσεις του, του συμβούλου του Ερντογάνκαι του Τούρκου υπουργού Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, προδιαγράφουν την κλιμάκωση την οποία φαίνεται να έχει επιλέξει η τουρκική ηγεσία.Το πρωί της Δευτέρας, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, έγραψε στο Twitter ότι το ερευνητικό πλοίοαπέπλευσε από την Αττάλεια για την νέα του αποστολή στη Μεσόγειο.Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφτασε στην περιοχή όπου θα λειτουργήσει». Παράλληλα, στέλνει μήνυμα ότι οι προσπάθειες για την «ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας, σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή». Μάλιστα, στην ανάρτησή του προσθέτει «Ορούτς Ρέις, 83 εκατομμύρια (σ.σ. Τούρκοι) βρίσκονται πίσω σου».Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε και ο Τούρκος υπουργός ΕξωτερικώνΌπως είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους, «σύμφωνα με πληροφορίες μας τα θαλάσσια σύνορα που καθορίζει το Κάιρο δεν παραβιάζουν την υφαλοκρηπίδα μας. Όμως είναι ξεκάθαρο πως ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα».Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις, δήλωσε ότι: «Με την εντολή του προέδρου μας τα πλοία μας κατευθύνονται στην περιοχή. Έτσι, όπως φαίνεται, έχουν γίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών και της Κρήτης κι αυτό ουσιαστικά ενισχύει τις θέσεις μας».Μιλώντας στο CNN Turk ο εκπρόσωπος της Τουρκικής Προεδρίας,, αναφέρθηκε κατηγόρησε την Ελλάδα για τη, τονίζοντας πως η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην ανατολική Μεσόγειο. Ο ίδιος υποστήριξε πως επί δυόμισι μήνες διεξάγονταν διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, που η Αθήνα τίναξε στον αέρα μετά τη συμφωνία με το Κάιρο.Περιγράφοντας αυτό το διάστημα ο Ιμπραήμ Καλίν είπε: «Εμείς είχαμε συμφωνήσει σε όλα. Μάλιστα τα υπουργεία Εξωτερικών μας σε αυτό το θέμα είχαν συμφωνήσει σε ένα κοινό κείμενο. Και μία μέρα πριν από την ανακοίνωση μας, Ελλάδα και Αίγυπτος ανακοίνωσαν μία τέτοια συμφωνία».Στην Αθήνα, νωρίτερα συνεδρίασε τουπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μία κίνηση με την οποία ο πρωθυπουργός, επιδιώκει τον βέλτιστο συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, παράλληλα με την ενημέρωση της εσωτερικής κοινής γνώμης και την αποστολή μηνυμάτων προς φίλους και συμμάχους.Παρόντες στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας, Ναυτιλίας και οΠριν την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεδρίασε το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων υπό την προεδρία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγούόπου και εξετάστηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.Το πρωί της Δευτέρας οσυνομίλησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον οποίο και ενημέρωσε για την κατάσταση που διαμορφώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την έξοδο του Oruc Reis για σεισμικές έρευνες και την ανάπτυξη ικανού αριθμού τουρκικών πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.Στις 17:00 το απόγευμα ο πρωθυπουργόςέχει προγραμματίσει τηλεφωνική συνομιλία και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ«Στο ΝΑΤΟ νομίζω πώς είναι πολύ σαφές ότι αυτή η στάση ουδετερότητας, ότι δηλαδή έχουμε να κάνουμε με δύο μέλη του ΝΑΤΟ και άρα δεν θα παρέμβουμε, δεν θα είναι πλέον αποδεκτή από εμένα. Το έθεσα και στον Γενικό Γραμματέα Στόλτενμπεργκ, ότι συνεισφέρουμε στον ΝΑΤΟ, είμαστε σύμμαχος χώρα και προσδοκούμε, όταν αισθανόμαστε πως ένας άλλος ΝΑΤΟϊκός σύμμαχος συμπεριφέρεται κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τα δικά μας συμφέροντα, να μην υιοθετεί το ΝΑΤΟ αυτή την στάση των ίσων αποστάσεων και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές διαφορές. Είναι βαθύτατα άδικο για την Ελλάδα», είχε δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη Πέμπτη 6 Αυγούστου, μιλώντας στοΗχηρή είναι μέχρι αυτή την ώρα η απουσία της γερμανικής κυβέρνησης από τις ραγδαίες εξελίξεις που δείχνουν ότι Αθήνα και Άγκυρα οδεύουν προς ένα πιθανό θερμό επεισόδιο.Στο Βερολίνο υπάρχει δυσφορία μετά την. Είναι γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ενημέρωσε την γερμανική καγκελαρία προτού συνομολογηθεί η συμφωνία, ενώ ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικώνπριν τις επίσημες υπογραφές ενημέρωσε και έλαβε την έγκριση του επικεφαλής του State Department«Αν με ρωτάτε αν εγώ συνομίλησα με τη γερμανική πλευρά πριν από την υπογραφή -το έχω πει ξεκάθαρα- ολοκληρώθηκε στο Κάιρο, λίγο πριν την υπογραφή της. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχε χρόνος να ενημερώσουμε» είπε ο υπουργός Εξωτερικώνστον τηλεοπτικό σταθμό Open το απόγευμα της Παρασκευής.Από το Μέγαρο Μαξίμου διευκρινίζουν ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει σε ανύποπτο χρόνο στην καγκελάριο ότι αν βρεθεί η ευκαιρία θα υπογράψουμε με την Αίγυπτο». Πώς θα αντιδράσει ησε αυτή την δεύτερη εντός 20 ημερών κλιμακούμενη ελληνοτουρκική κρίση; Θα μπορούσε η Γερμανίδα καγκελάριος να σηκώσει το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον πρόεδρο της Τουρκίας; Κι ακόμη κι αν διαμορφωθούν οι συνθήκες για μια άτυπη τριγωνική συνομιλία Αθήνας – Βερολίνου – Άγκυρας, ποια είναι τα πιθανά ανταλλάγματα που θα μπορούσε να διεκδικήσει ο πρόεδρος της Τουρκίας; Και πόσο πιθανό θα πρέπει να θεωρείται το ενδεχόμενο ονα αποσύρει -για δεύτερη φορά σε 20 ημέρες- τον τουρκικό στόλο από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του για σεισμικές έρευνες;«Σοβαρό μήνυμα η σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης & σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων της Ελλάδας.Η προηγούμενη στάση μας είναι εχέγγυο ότι & οι σημερινές αποφάσεις θα είναι οι σωστές για την αντιμετώπιση της Τουρκικής προκλητικότητας», ανέφερε μιλώντας στο Mega ο αναπληρωτής υπουργός ΜετανάστευσηςΣε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι «οι συμφωνίες οριοθέτησης με Ιταλία & Αίγυπτο επιτεύχθηκαν με φίλιες χώρες. Με εταίρο-σύμμαχο στην περίπτωση της Ιταλίας & με σταθερά φίλη χώρα όπως η Αίγυπτος. Δε μπορούν όμως να νοούνται ως προηγούμενο συμφωνίας με σταθερά μη φίλη, εχθρικής συμπεριφοράς & ελλειμματικής εμπιστοσύνης χώρα όπως η Τουρκία».