Τοξικά «κοκτέιλ φυτοφαρμάκων» στα μήλα στην Ευρώπη καταγγέλλουν περιβαλλοντικές ΜΚΟ

Έκθεση της PAN Europe δείχνει ότι το 85% των δειγμάτων περιέχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων, συχνά ιδιαίτερα τοξικών, με άγνωστες επιπτώσεις για την υγεία των καταναλωτών





Η PAN Europe, η οποία συνασπίζει μια σειρά ΜΚΟ που αντιτίθενται στα φυτοφάρμακα, έδωσε για ανάλυση μια εξηνταριά μήλα, αγορασμένα με τρόπο τυχαίο σε 13 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Ελβετία).







Στο 71% των περιπτώσεων, η PAN Europe βρήκε φυτοφάρμακα τα οποία κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο



Το 64% των δειγμάτων περιείχαν τουλάχιστον μία από τις ουσίες που είναι γνωστές ως «αιώνια χημικά» (PFAS), δηλαδή αυτές τις χημικές ουσίες που είναι πανταχού παρούσες στην καθημερινότητά μας, δεν διασπώνται εύκολα στο περιβάλλον και συσσωρεύονται σε ζωντανούς οργανισμούς.







Όμως η PAN Europe καταγγέλλει τις συνέπειες που έχει το «κοκτέιλ» αυτών των ουσιών, όταν ο καταναλωτής είναι εκτεθειμένος σε ένα μίγμα φυτοφαρμάκων στο ίδιο προϊόν.



Ο Μαρτέν Ντερμίν, ένα από τα στελέχη της ΜΚΟ, κατηγορεί έτσι την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) ότι υπολογίζει κάθε φυτοφάρμακο χωριστά και όχι τις συνέπειες της «πολλαπλής έκθεση» σε μια σειρά ουσιών.



Αν τα μήλα αυτά πωλούνταν ως τρόφιμα που έχουν μετατραπεί για μωρά, 93% των δειγμάτων δεν θα επιτρέπονταν, διαβεβαιώνει έτσι η PAN Europe, επειδή τα ίχνη φυτοφαρμάκων είναι πάνω από τα όρια που έχουν καθορισθεί για τα παιδιά κάτω των τριών ετών.



Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πράγματι πιο αυστηρή σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για τα μωρά, ώστε να προστατευθεί η ανάπτυξή τους.



Η ΜΚΟ συμβουλεύει να αγοράζει κανείς μήλα προερχόμενα από βιολογική γεωργία ή να αφαιρεί τη φλούδα των συμβατικών μήλων πριν τα καταναλώσει.



Μαζί με την μπανάνα, το μήλο είναι ένα από τα φρούτα που προτιμούν περισσότερο οι Ευρωπαίοι. Είναι επίσης αυτό που παράγεται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία.



Είναι επίσης ένα από τα φρούτα στα οποία χρησιμοποιούνται περισσότερο τα φυτοφάρμακα για την καταπολέμηση ασθενειών όπως η ψώρα της μηλιάς, η πιο σοβαρή μηκητολογική ασθένεια του δένδρου.