Ανησυχία στην Ευρώπη για «αιώνια χημικά» σε τρόφιμα – Στη λίστα και ελληνικά προϊόντα
Ανησυχία στην Ευρώπη για «αιώνια χημικά» σε τρόφιμα – Στη λίστα και ελληνικά προϊόντα

Σε ποια τρόφιμα εντοπίζεται η τοξική ουσία TFA και γιατί ανησυχούν οι ειδικοί - Τι έδειξε η μελέτη του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα στην Ευρώπη

Ανησυχία στην Ευρώπη για «αιώνια χημικά» σε τρόφιμα – Στη λίστα και ελληνικά προϊόντα
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανίχνευση υψηλών επιπέδων μιας λεγόμενης «παντοτινής χημικής ουσίας» σε δημητριακά και προϊόντα σίτου σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με νέα μελέτη του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα (PAN Europe).

Πρόκειται για το τριφθοροξικό οξύ (TFA), μία ουσία που παραμένει στο περιβάλλον, συνδέεται με διαταραχές στην αναπαραγωγή και την ανάπτυξη και ανιχνεύθηκε στη συντριπτική πλειονότητα των δειγμάτων τροφίμων. Ιδιαίτερα αυξημένες εμφανίζονται οι συγκεντρώσεις στα δημητριακά, οι οποίες είναι κατά μέσο όρο 107 φορές υψηλότερες από εκείνες στο πόσιμο νερό.

