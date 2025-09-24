Ανακαλύφθηκε νέο είδος σαύρας στην Ελλάδα - Η μελέτη στη νησίδα Βελοπούλα στη Μήλο

Η ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΣΑΥΡΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ «ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ» ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΣΑΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 🫱🏼‍🫲🏽Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)στηρίζει ενεργά την έρευνα που φέρνει στο φως νέα επιστημονικά δεδομένα για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας🫱🏼‍🫲🏽 💚Στο πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας – Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας», μελετήθηκε, μεταξύ άλλων, η ενδημική σαύρα της Μήλου (Podarcis milensis)🦎από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Ζωικής Ποικιλότητας κ. Παναγιώτη Παφίλη. ✅Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν επιτόπιες έρευνες σε μικρές βραχονησίδες📍ανοιχτά της Μήλου, μελετώντας τους μικρονησιωτικούς πληθυσμούς του είδους και τους ιδιαίτερους μηχανισμούς προσαρμογής τους σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. 📣📣Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι ότι ο πληθυσμός της Βελοπούλας αποτελεί νέο είδος για την επιστήμη, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης τέτοιων ερευνητικών δράσεων.📣📣 👉🏼Για την ανάλυση των μορφολογικών και γενετικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, ερευνητές από τα Τμήματα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του Παν. Πατρών συνεργάζονται ώστε στο άμεσο μέλλον να πραγματοποιηθεί η επιστημονική δημοσίευση όπου θα περιγράφεται το νέο είδος. 💬Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ. Κωνσταντίνος Τριάντης, τόνισε: «Με δράσεις όπως αυτή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η έρευνα, η προστασία και η ανάδειξη της ελληνικής φύσης αποτελούν επένδυση για το μέλλον. Το νέο είδος σαύρας αναδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο μοναδική είναι η ελληνική βιοποικιλότητα αλλά και ότι τα βραχονήσια μας είναι θησαυροφυλάκια βιοποικιλότητας». #ΟΦΥΠΕΚΑ #NECCA #ΕΛΙΔΕΚ #ΕΚΠΑ #Podarcismilensis