Rebound «ανάσα» για το Χρηματιστήριο με ράλι των τραπεζών

Απομακρύνθηκε από τα χαμηλά τετραμήνου, αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει στα επίπεδα των 2.500 μονάδων - Ισχυρές πιέσεις σε ΜΕΤΚΑ και Motor Oil