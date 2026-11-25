Η Ιταλία παίρνει τη σκυτάλη από το τέλος του 2026 και γίνεται το κράτος με τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην ΕΕ - Ο στόχος για ελληνικό χρέος στο 110% του ΑΕΠ έως το 2030 και η πρόωρη εξόφληση των μνημονιακών δανείων