Handelsblatt: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον τίτλο του «βασιλιά του χρέους» – O φιλόδοξος στόχος της αξιολόγησης «Α»
Handelsblatt: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον τίτλο του «βασιλιά του χρέους» – O φιλόδοξος στόχος της αξιολόγησης «Α»
Η Ιταλία παίρνει τη σκυτάλη από το τέλος του 2026 και γίνεται το κράτος με τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην ΕΕ - Ο στόχος για ελληνικό χρέος στο 110% του ΑΕΠ έως το 2030 και η πρόωρη εξόφληση των μνημονιακών δανείων
Για πολλά χρόνια η Ελλάδα κατείχε τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας της Ευρώπης. Πλέον, όμως, ετοιμάζεται να απαλλαγεί από αυτή την ανεπιθύμητη πρωτιά. Σε λίγες εβδομάδες δεν θα είναι πλέον το κράτος με τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρει η Handelsblatt, στο τέλος του 2026, η Ιταλία αναμένεται να ανακτήσει την πρώτη θέση έπειτα από δύο δεκαετίες, καθώς την είχε για τελευταία φορά το 2006.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, διαπίστωσε με υπερηφάνεια: «Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα ήταν ακόμη η χώρα με τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα στην Ευρώπη. Σήμερα συγκαταλεγόμαστε στις χώρες με τα πιο υγιή δημοσιονομικά μεγέθη».
Σήμερα, το υπουργικό συμβούλιο στην Αθήνα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέτασε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό του Κυριάκου Πιερρακάκη για την επόμενη τετραετία. Ο σχεδιασμός αυτός αντανακλά «τη μετάβαση της οικονομίας σε μια νέα, δυναμική φάση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, διαπίστωσε με υπερηφάνεια: «Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα ήταν ακόμη η χώρα με τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα στην Ευρώπη. Σήμερα συγκαταλεγόμαστε στις χώρες με τα πιο υγιή δημοσιονομικά μεγέθη».
Σήμερα, το υπουργικό συμβούλιο στην Αθήνα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέτασε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό του Κυριάκου Πιερρακάκη για την επόμενη τετραετία. Ο σχεδιασμός αυτός αντανακλά «τη μετάβαση της οικονομίας σε μια νέα, δυναμική φάση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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