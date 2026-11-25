Οι τροχονόμοι που βάφτισαν τη Black Friday
Οι τροχονόμοι που βάφτισαν τη Black Friday
Η ημέρα που κανείς τροχονόμος δεν έπαιρνε ρεπό
Η πιο διαδεδομένη εξήγηση για το όνομα της Black Friday θέλει τα καταστήματα να δουλεύουν με ζημιά όλη τη χρονιά και να περνούν, την Παρασκευή μετά την αμερικανική Ημέρα των Ευχαριστιών, από το κόκκινο στο μαύρο μελάνι των λογιστικών βιβλίων. Η παλαιότερη γνωστή καταγραφή αυτής της ερμηνείας είναι του 1981. Ο όρος όμως χρησιμοποιούνταν ήδη τρεις δεκαετίες νωρίτερα στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, με πολύ λιγότερο κολακευτικό νόημα.
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