Rev Lebaredian (Αντιπρόεδρος NVIDIA) στο newmoney: Η συμβουλή του για την Ελλάδα και οι σκέψεις για τον Χουάνγκ
Rev Lebaredian (Αντιπρόεδρος NVIDIA) στο newmoney: Η συμβουλή του για την Ελλάδα και οι σκέψεις για τον Χουάνγκ
Ο αντιπρόεδρος του τεχνολογικού κολοσσού μιλά για τη συνέχεια της εταιρείας μετά την αποχώρηση Χουάνγκ - Αποφεύγει να σχολιάσει ενδεχόμενη επιστροφή του και εξηγεί πώς η Ελλάδα μπορεί να βρει τη θέση της στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης
«Η εταιρεία παραμένει η εταιρεία. Εξακολουθούμε να έχουμε τον οδικό μας χάρτη». Με αυτά τα λόγια ο Rev Lebaredian, αντιπρόεδρος της NVIDIA, αρμόδιος για την προσομοίωση φυσικής τεχνητής νοημοσύνης, περιγράφει την επόμενη ημέρα του τεχνολογικού κολοσσού μετά την αποχώρηση του συνιδρυτή του, Τζένσεν Χουάνγκ – προτού ανακοινώσει η Nvidia τη Δευτέρα 23/11 ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο newmoney.gr, στο περιθώριο της DigiTec 2026 στο Ερεβάν, ο Lebaredian, που συμπληρώνει 25 χρόνια στη NVIDIA και συνδέεται με προσωπική φιλία με τον Τζένσεν Χουάνγκ, επέμεινε στη συνέχεια της τεχνογνωσίας, της ηγετικής ομάδας και των σχεδίων της εταιρείας. Δεν θέλησε, ωστόσο, να μοιραστεί τα προσωπικά του συναισθήματα για τις εξελίξεις ούτε να σχολιάσει την επιστροφή Χουάνγκ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο newmoney.gr, στο περιθώριο της DigiTec 2026 στο Ερεβάν, ο Lebaredian, που συμπληρώνει 25 χρόνια στη NVIDIA και συνδέεται με προσωπική φιλία με τον Τζένσεν Χουάνγκ, επέμεινε στη συνέχεια της τεχνογνωσίας, της ηγετικής ομάδας και των σχεδίων της εταιρείας. Δεν θέλησε, ωστόσο, να μοιραστεί τα προσωπικά του συναισθήματα για τις εξελίξεις ούτε να σχολιάσει την επιστροφή Χουάνγκ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα