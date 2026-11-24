Rev Lebaredian (Αντιπρόεδρος NVIDIA) στο newmoney: Η συμβουλή του για την Ελλάδα και οι σκέψεις για τον Χουάνγκ

Ο αντιπρόεδρος του τεχνολογικού κολοσσού μιλά για τη συνέχεια της εταιρείας μετά την αποχώρηση Χουάνγκ - Αποφεύγει να σχολιάσει ενδεχόμενη επιστροφή του και εξηγεί πώς η Ελλάδα μπορεί να βρει τη θέση της στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης