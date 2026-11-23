Μικρότερες ποσότητες παραγγέλνουν τα νοικοκυριά που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ, προσπαθώντας να προσαρμόσουν τις αγορές τους στις αυξημένες τιμές. Η αναζήτηση εναλλακτικής θέρμανσης συνεχίζεται, αλλά συνοδεύεται πλέον από μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς η ζήτηση και το μεταφορικό κόστος ανεβάζουν τον λογαριασμό.Η αύξηση των παραγγελιών δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη άνοδο των ποσοτήτων. Οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο συγκρατημένοι, καλύπτοντας μέρος των αναγκών τους και περιορίζοντας την άμεση δαπάνη.Η εξέλιξη αποτυπώνει τη δυσκολία προγραμματισμού για τον χειμώνα. Μια χαμηλότερη συνολική αξία παραγγελίας μπορεί απλώς να σημαίνει λιγότερο διαθέσιμο καύσιμο, χωρίς πραγματική μείωση του κόστους θέρμανσης.Στην αγορά, η επιβάρυνση διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του ξύλου, την ποιότητα και τους όρους παράδοσης. Αντίστοιχα, στο πέλετ η διαφορά ακόμη και μερικών δεκάδων λεπτών ανά συσκευασία αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν η χρήση είναι καθημερινή.