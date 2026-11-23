Marks & Spencer: Από την κοινοπραξία με τους Μαρινόπουλους, στον πλήρη έλεγχο και τώρα ξανά στο franchise

Οι Βρετανοί αναζητούν νέο συνεργάτη για τα 27 καταστήματα στην Ελλάδα, μόλις 20 μήνες μετά την εξαγορά του τελευταίου 20% - Ο τζίρος των 71,7 εκατ. ευρώ, η κερδοφορία και η αλλαγή στρατηγικής του ομίλου