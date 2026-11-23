Marks & Spencer: Από την κοινοπραξία με τους Μαρινόπουλους, στον πλήρη έλεγχο και τώρα ξανά στο franchise
Marks & Spencer: Από την κοινοπραξία με τους Μαρινόπουλους, στον πλήρη έλεγχο και τώρα ξανά στο franchise
Οι Βρετανοί αναζητούν νέο συνεργάτη για τα 27 καταστήματα στην Ελλάδα, μόλις 20 μήνες μετά την εξαγορά του τελευταίου 20% - Ο τζίρος των 71,7 εκατ. ευρώ, η κερδοφορία και η αλλαγή στρατηγικής του ομίλου
Νέο συνεργάτη για τη λειτουργία των 27 καταστημάτων της στην Ελλάδα αναζητά η Marks & Spencer, δρομολογώντας την επιστροφή στο μοντέλο franchise, με το οποίο ξεκίνησε η παρουσία της στην ελληνική αγορά πριν από σχεδόν μισό αιώνα. Η απόφαση του βρετανικού ομίλου, που ανακοινώθηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έρχεται μόλις 20 μήνες μετά την εξαγορά του τελευταίου 20% της ελληνικής θυγατρικής από την οικογένεια Μαρινόπουλου και την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της.
Η Marks & Spencer επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με υποψήφιους συνεργάτες για την Ελλάδα και την Τσεχία, τις δύο τελευταίες διεθνείς αγορές στις οποίες εξακολουθεί να λειτουργεί απευθείας καταστήματα. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του βρετανικού ομίλου για ανάπτυξη στο εξωτερικό μέσω συνεργασιών που απαιτούν μικρότερη δέσμευση κεφαλαίων, σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις του στη βασική του αγορά, τη Βρετανία.
Στην Ελλάδα, η διαδικασία αφορά μια δραστηριότητα με ετήσιο κύκλο εργασιών 71,7 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη άνω των 2 εκατ. ευρώ και 553 εργαζομένους, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Πρόκειται για ένα δίκτυο που αναπτύχθηκε από την οικογένεια Μαρινόπουλου, πέρασε σταδιακά στον έλεγχο των Βρετανών και τώρα ετοιμάζεται να αλλάξει εκ νέου μοντέλο λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η Marks & Spencer επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με υποψήφιους συνεργάτες για την Ελλάδα και την Τσεχία, τις δύο τελευταίες διεθνείς αγορές στις οποίες εξακολουθεί να λειτουργεί απευθείας καταστήματα. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του βρετανικού ομίλου για ανάπτυξη στο εξωτερικό μέσω συνεργασιών που απαιτούν μικρότερη δέσμευση κεφαλαίων, σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις του στη βασική του αγορά, τη Βρετανία.
Στην Ελλάδα, η διαδικασία αφορά μια δραστηριότητα με ετήσιο κύκλο εργασιών 71,7 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη άνω των 2 εκατ. ευρώ και 553 εργαζομένους, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Πρόκειται για ένα δίκτυο που αναπτύχθηκε από την οικογένεια Μαρινόπουλου, πέρασε σταδιακά στον έλεγχο των Βρετανών και τώρα ετοιμάζεται να αλλάξει εκ νέου μοντέλο λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα