Επίδομα γέννησης: Σε ποιο νησί δίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στήριξη 1.500 ευρώ σε οικογένειες
Επίδομα γέννησης: Σε ποιο νησί δίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στήριξη 1.500 ευρώ σε οικογένειες
Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου χορηγεί επίδομα 1.500 ευρώ για κάθε γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025
Οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται προβλέπει νέα απόφαση του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τη στήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στο ακριτικό νησί.
Το επίδομα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, ενώ έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, καλύπτοντας και οικογένειες που απέκτησαν παιδί κατά το προηγούμενο έτος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το επίδομα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, ενώ έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, καλύπτοντας και οικογένειες που απέκτησαν παιδί κατά το προηγούμενο έτος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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