Πόσα pancakes μπορεί να αγοράσει κάθε νοικοκυριό – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει τις ανισότητες

O Pancake Index είναι ο νέος δείκτης που μετρά την ακρίβεια στα τρόφιμα – Ποιες χώρες χάνουν αγοραστική δύναμη – Τι δείχνει έρευνα στις 28 χώρες της ΕΕ