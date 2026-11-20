Πόσα pancakes μπορεί να αγοράσει κάθε νοικοκυριό – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει τις ανισότητες
Πόσα pancakes μπορεί να αγοράσει κάθε νοικοκυριό – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει τις ανισότητες
O Pancake Index είναι ο νέος δείκτης που μετρά την ακρίβεια στα τρόφιμα – Ποιες χώρες χάνουν αγοραστική δύναμη – Τι δείχνει έρευνα στις 28 χώρες της ΕΕ
Οι τιμές των βασικών τροφίμων αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Μια πρωτότυπη έρευνα σε 28 χώρες χρησιμοποιεί τα υλικά για pancakes προκειμένου να αποτυπώσει τις μεγάλες διαφορές στο κόστος διατροφής.
Αλεύρι, γάλα, αυγά και λίγο βούτυρο. Τέσσερα απλά υλικά, που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε κουζίνα και αρκούν για την παρασκευή ενός από τα πιο αγαπημένα πρωινά στην Ευρώπη. Όμως, ακόμη και μια τόσο απλή συνταγή μπορεί πλέον να αποκαλύψει το μέγεθος της ακρίβειας στα τρόφιμα και τις αυξανόμενες ανισότητες στην αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Αλεύρι, γάλα, αυγά και λίγο βούτυρο. Τέσσερα απλά υλικά, που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε κουζίνα και αρκούν για την παρασκευή ενός από τα πιο αγαπημένα πρωινά στην Ευρώπη. Όμως, ακόμη και μια τόσο απλή συνταγή μπορεί πλέον να αποκαλύψει το μέγεθος της ακρίβειας στα τρόφιμα και τις αυξανόμενες ανισότητες στην αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα