Σε αναθεώρηση των κανόνων για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκοντας να θωρακίσει τα κράτη-μέλη απέναντι σε ενδεχόμενες ελλείψεις ντίζελ και κηροζίνης, μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στις ενεργειακές αγορές και ανέδειξε την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές καυσίμων.Σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg την Πέμπτη (19/11), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να συνδέσει τη σύνθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης με τις πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες κάθε χώρας.Η πρόταση προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο σε σχέση με τους ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι δεν υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να διατηρούν αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων σε αναλογίες αντίστοιχες με την εγχώρια κατανάλωσή τους.Το πετρέλαιο παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή ενέργειας στην ΕΕ, καλύπτοντας περίπου το 38% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά την επάρκεια καυσίμων κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης.