Ενεργειακός συναγερμός στην ΕΕ: Νέοι κανόνες για αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων – Τι προβλέπει το σχέδιο της Κομισιόν
Ενεργειακός συναγερμός στην ΕΕ: Νέοι κανόνες για αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων – Τι προβλέπει το σχέδιο της Κομισιόν
Η Κομισιόν αναθεωρεί τους κανόνες για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, μετά το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή – Οι νέες απαιτήσεις για καύσιμα, η στρατιωτική διάσταση και το κόστος εισαγωγών
Σε αναθεώρηση των κανόνων για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκοντας να θωρακίσει τα κράτη-μέλη απέναντι σε ενδεχόμενες ελλείψεις ντίζελ και κηροζίνης, μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στις ενεργειακές αγορές και ανέδειξε την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές καυσίμων.
Σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg την Πέμπτη (19/11), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να συνδέσει τη σύνθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης με τις πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες κάθε χώρας.
Η πρόταση προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο σε σχέση με τους ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι δεν υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να διατηρούν αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων σε αναλογίες αντίστοιχες με την εγχώρια κατανάλωσή τους.
Το πετρέλαιο παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή ενέργειας στην ΕΕ, καλύπτοντας περίπου το 38% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά την επάρκεια καυσίμων κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg την Πέμπτη (19/11), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να συνδέσει τη σύνθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης με τις πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες κάθε χώρας.
Η πρόταση προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο σε σχέση με τους ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι δεν υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να διατηρούν αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων σε αναλογίες αντίστοιχες με την εγχώρια κατανάλωσή τους.
Το πετρέλαιο παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή ενέργειας στην ΕΕ, καλύπτοντας περίπου το 38% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά την επάρκεια καυσίμων κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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