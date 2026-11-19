Στο επίκεντρο μιας νέας επίθεσης από επενδυτές που στοιχηματίζουν στην πτώση των μετοχών βρέθηκε στη συνεδρίαση της Πέμπτης η Advanced Micro Devices, συμβάλλοντας έτσι στους ισχυρούς τριγμούς που καταγράφει η Wall Street, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εξακολουθεί να αναζητεί απαντήσεις για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη.Το αμερικανικό hedge fund Hunterbrook Capital αποκάλυψε ότι έχει λάβει short θέση στην AMD, συνοδεύοντας την κίνησή της με μια εκτενή έρευνα που αμφισβητεί τόσο τις οικονομικές πρακτικές του ομίλου όσο και τη σχέση του με κινεζικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών.Η αντίδραση των επενδυτών ήταν άμεση, με τη μετοχή της AMD να καταγράφει ενδοσυνεδριακές απώλειες έως 11%. Στις 20:30 ώρα Ελλάδος υποχωρούσε πάνω από 9%.Το σορτάρισμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η AMD είχε εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ωφελημένους της κρίσης που αντιμετωπίζει η ανταγωνίστρια Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Hunterbrook, η μετοχή της AMD είχε ενισχυθεί σχεδόν κατά 45% μέσα σε πέντε συνεδριάσεις έως τις 12 Νοεμβρίου, καθώς επενδυτές αναζητούσαν εναλλακτικές επιλογές στον κλάδο των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.Ωστόσο, το hedge fund υποστηρίζει ότι η AMD αντιμετωπίζει παρόμοιους κινδύνους με τη Nvidia, χωρίς να διαθέτει τα ίδια περιθώρια κέρδους ή την ίδια δυνατότητα επιβολής τιμών στην αγορά.Το στοίχημα της Hunterbrook και οι «κυκλικές συμφωνίες»Η Hunterbrook Capital, επενδυτική εταιρεία που συνδέεται με το ερευνητικό μέσο Hunterbrook Media, γνωστοποίησε ότι διατηρεί αρνητική θέση στη μετοχή της AMD, αν και απέφυγε να δημοσιοποιήσει το ακριβές μέγεθος της θέσης της στην εταιρεία.Στην έρευνά της, με τίτλο «Problems at AMD», η Hunterbrook διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις για το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξή της στηρίζεται ολοένα περισσότερο σε ένα δίκτυο κυκλικών χρηματοδοτήσεων (circular financing), ανάλογο με εκείνο που έχει προκαλέσει ανησυχίες γύρω από τη Nvidia.Πρόκειται για συμφωνίες στις οποίες οι προμηθευτές τεχνολογίας δεν περιορίζονται στην πώληση προϊόντων, αλλά χρηματοδοτούν ή στηρίζουν οικονομικά τους ίδιους τους πελάτες που αγοράζουν τα προϊόντα τους.Στην περίπτωση της AMD, η Hunterbrook υποστηρίζει ότι η εταιρεία παρέχει εγγυήσεις μισθώσεων, αναλαμβάνει κινδύνους για αδιάθετη υπολογιστική ισχύ, δεσμεύεται σε συμβάσεις υποδομών και πραγματοποιεί επενδύσεις σε επιχειρήσεις που αγοράζουν τους επεξεργαστές της.Ο κίνδυνος, σύμφωνα με τη Hunterbrook, είναι ότι μια επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να πλήξει ταυτόχρονα τις πωλήσεις της AMD και την οικονομική δυνατότητα των πελατών της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.Οι δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων και το μοντέλο χρηματοδότησης της AI

Η οικονομική διάσταση των καταγγελιών είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Hunterbrook, η AMD έχει αναλάβει δεσμεύσεις ύψους περίπου 28 δισ. δολαρίων μέσω εγγυήσεων, μισθώσεων συνεργατών και συμφωνιών υπολογιστικής ισχύος, ενώ επιπλέον 5,1 δισ. δολάρια αφορούν σε μετοχικές επενδύσεις.Οι συνολικές δεσμεύσεις που καταγράφει η Hunterbrook ανέρχονται έτσι σε περίπου 33,1 δισ. δολάρια, ποσό υπερδιπλάσιο των 15,8 δισ. δολαρίων που διέθετε η AMD σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.Τα ποσά αυτά, ωστόσο, δεν αποτελούν υποχρεώσεις άμεσης εξόφλησης. Εκτείνονται σε βάθος χρόνου και ορισμένα ενεργοποιούνται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως η αθέτηση υποχρεώσεων από συνεργάτες ή η αδυναμία διάθεσης της συμφωνημένης υπολογιστικής ισχύος.Παράλληλα, η Hunterbrook επισημαίνει ότι οι δεσμεύσεις αγορών της AMD τετραπλασιάστηκαν μέσα σε εννέα μήνες, από 12,2 δισ. δολάρια στα τέλη του 2025 σε 48,8 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2026.Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ταχεία αύξηση της παραγωγικής και εμπορικής έκθεσης της εταιρείας, την ώρα που ο ανταγωνισμός στην αγορά των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται.Η ανάλυση της Hunterbrook εστιάζει επίσης στις συμφωνίες της AMD με μεγάλους πελάτες, οι οποίοι έχουν αποκτήσει υπό προϋποθέσεις δικαιώματα αγοράς έως 320 εκατομμυρίων μετοχών, με δυνητική χρηματιστηριακή αξία 161,1 δισ. δολαρίων βάσει των τιμών της 17ης Νοεμβρίου.Τα δικαιώματα αυτά δεν αντιστοιχούν σε άμεση χρηματοοικονομική υποχρέωση καταβολής του συγκεκριμένου ποσού. Εφόσον όμως ασκηθούν πλήρως, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική αραίωση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.Ήδη, όπως είχε μεταδώσει το Reuters στις αρχές Νοεμβρίου, οι συμφωνίες της AMD με τις OpenAI και Meta οδήγησαν στην καταγραφή μη ταμειακής επιβάρυνσης ύψους 1,07 δισ. δολαρίων στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.Οι δύο τεχνολογικές εταιρείες έχουν αποκτήσει δικαιώματα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της AMD υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συνδεδεμένες μεταξύ άλλων με την πραγματοποίηση αγορών επεξεργαστών και την επίτευξη εμπορικών στόχων.Οι συμφωνίες αυτές θεωρούνται από ορισμένους αναλυτές ψήφος εμπιστοσύνης προς την τεχνολογία της AMD, ενώ άλλοι επισημαίνουν τους κινδύνους που δημιουργεί η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των κατασκευαστών μικροτσίπ και των μεγαλύτερων πελατών τους.Η Κίνα στο επίκεντρο των αποκαλύψεωνΤο δεύτερο σκέλος της επίθεσης της Hunterbrook αφορά στις εμπορικές και τεχνολογικές σχέσεις της AMD με κινεζικές επιχειρήσεις.Σύμφωνα με την έρευνα, η IEIT Systems, κινεζική κατασκευάστρια διακομιστών που εντάχθηκε τον Μάρτιο του 2025 στον κατάλογο εξαγωγικών περιορισμών του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, φέρεται να συνέχισε να ενσωματώνει νεότερες εκδόσεις λογισμικού της AMD στα προϊόντα της.Η Hunterbrook υποστηρίζει ότι εντόπισε τουλάχιστον έξι νεότερες εκδόσεις firmware, με την πιο πρόσφατη να χρονολογείται στις 19 Οκτωβρίου 2026. Το firmware αποτελεί λογισμικό χαμηλού επιπέδου, απαραίτητο για τη λειτουργία των επεξεργαστών μέσα στους διακομιστές.Η έρευνα αναφέρει επίσης ότι τρεις εταιρείες με σχέσεις προς την IEIT, η Maginfra στην Κίνα, η Kaytus στη Σιγκαπούρη και η Aivres στην Καλιφόρνια, διαθέτουν διακομιστές βασισμένους σε επεξεργαστές AMD, χρησιμοποιώντας λογισμικό με σημαντικές ομοιότητες.Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι διασυνδέσεις αυτές δημιουργούν ερωτήματα για το κατά πόσο τεχνολογία της AMD εξακολουθεί να φτάνει σε επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αμερικανικούς περιορισμούς.Πάντως, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν δεν αποδεικνύουν από μόνα τους παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας περί εξαγωγών. Πρόκειται, συνεπώς, για καταγγελίες που ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω ελέγχους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί παράνομη δραστηριότητα.Έσοδα 7,75 δισ. δολαρίων από Κίνα και Χονγκ ΚονγκΣε κάθε περίπτωση, η οικονομική έκθεση της AMD στην κινεζική αγορά αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου που αναδεικνύει η Hunterbrook.Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025, οι πωλήσεις που τιμολογήθηκαν σε πελάτες στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ ανήλθαν σε 7,75 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 22,4% των συνολικών εσόδων.Η Hunterbrook αντιπαραβάλλει το ποσοστό αυτό με το αντίστοιχο 9,1% που είχε ανακοινώσει η Nvidia για το δικό της οικονομικό έτος 2026, αν και οι διαφορετικές μέθοδοι γεωγραφικής κατανομής των εσόδων περιορίζουν τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης.Επιπλέον, η AMD εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την κινεζική Tongfu Microelectronics για τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή και τη συσκευασία των επεξεργαστών της.Δύο κοινοπραξίες, στις οποίες η Tongfu κατέχει το 85% και η AMD το υπόλοιπο 15%, αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εργασιών.Η AMD αγόρασε υπηρεσίες αξίας περίπου 2 δισ. δολαρίων από τις συγκεκριμένες κοινοπραξίες το 2025, ενώ είχε χορηγήσει στη μία από αυτές δάνειο 100 εκατ. δολαρίων, το οποίο παρέμενε ανεξόφλητο στα τέλη Σεπτεμβρίου.Η Hunterbrook υποστηρίζει ακόμη ότι έσοδα 67 εκατ. δολαρίων από άδειες χρήσης τεχνολογίας που ανακοίνωσε η AMD για το 2025 συνδέονται με δύο κινεζικές εταιρείες ημιαγωγών που είχαν ενταχθεί σε αμερικανική λίστα περιορισμών ήδη από το 2019.Η σύγκριση με τη Nvidia και ο κίνδυνος για τις αποτιμήσειςΗ έρευνα επιχειρεί να ανατρέψει την αντίληψη ότι η AMD αποτελεί μια λιγότερο επικίνδυνη επενδυτική επιλογή από τη Nvidia. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παραθέτει η Hunterbrook, στις 18 Νοεμβρίου η AMD διαπραγματευόταν περίπου 30 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του επόμενου οικονομικού έτους, έναντι περίπου 9 φορών για τη Nvidia.Η διαφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή, κατά την εκτίμηση των short sellers, η AMD εμφανίζει υψηλότερη αποτίμηση, παρά το γεγονός ότι διαθέτει μικρότερη τιμολογιακή ισχύ και χαμηλότερα περιθώρια κέρδους από τον βασικό ανταγωνιστή της.Η Hunterbrook προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη υποχώρηση της ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να δημιουργήσει ταυτόχρονα πίεση στα έσοδα, στις ταμειακές ροές και στις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις της εταιρείας.Από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις απέναντι στους επεξεργαστές της Nvidia αποτελεί σημαντικό παράγοντα στήριξης των προοπτικών της AMD. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά χρειάζεται έναν ισχυρό δεύτερο προμηθευτή και ότι η AMD έχει βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της τόσο στις επιδόσεις όσο και στις τιμές.Η ίδια η Hunterbrook αναγνωρίζει ότι τα οικονομικά στοιχεία δεν υποδηλώνουν άμεση υπαρξιακή απειλή για την AMD, αλλά υποστηρίζει ότι μια απότομη συρρίκνωση των κεφαλαιουχικών δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη θα δοκίμαζε την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.Στο μικροσκόπιο και οι κινήσεις της Λίζα ΣουΙδιαίτερη αναφορά κάνει η Hunterbrook και στις πωλήσεις μετοχών από τη διευθύνουσα σύμβουλο της AMD, Λίζα Σου, η οποία έχει καταγωγή από την Ταϊβάν, όπως ακριβώς και ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.Σύμφωνα με την έρευνα, η Σου έχει διαθέσει εντός του 2026 περίπου 640.000 μετοχές, συνολικής αξίας 248 εκατ. δολαρίων, με πωλήσεις ύψους 35,5 εκατ. δολαρίων να πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.Οι συναλλαγές αυτές παρουσιάζονται από τη Hunterbrook ως επιπλέον στοιχείο που αξίζει την προσοχή των επενδυτών, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν ότι η επικεφαλής της AMD αναμένει πτώση της μετοχής.