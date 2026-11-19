GTA 6: Κυκλοφόρησε το παιχνίδι που περίμεναν εκατομμύρια gamers – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα και πού μπορείτε να παίξετε
GTA 6: Κυκλοφόρησε το παιχνίδι που περίμεναν εκατομμύρια gamers – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα και πού μπορείτε να παίξετε
Το Grand Theft Auto VI είναι διαθέσιμο από σήμερα, 19 Νοεμβρίου, σε PlayStation 5 και Xbox Series X/S – Η επιστροφή στη Vice City, οι δύο πρωταγωνιστές, οι διαφορετικές εκδόσεις και όσα ισχύουν για PC, PS4 και GTA Online
Η αναμονή 13 χρόνων τελείωσε. Το Grand Theft Auto VI (GTA 6) κυκλοφόρησε σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία των videogames. Η Rockstar Games ανοίγει και πάλι τις πόρτες της Vice City, με έναν καινούργιο ανοιχτό κόσμο, δύο βασικούς πρωταγωνιστές και μια ιστορία που εκτυλίσσεται στη φανταστική πολιτεία Leonida, εμπνευσμένη από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το νέο παιχνίδι διατίθεται από τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα κάθε χώρας, για PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Η κυκλοφορία του έχει ήδη κινητοποιήσει εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο, ενώ οι πρώτες κριτικές είναι ιδιαίτερα θετικές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το νέο παιχνίδι διατίθεται από τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα κάθε χώρας, για PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Η κυκλοφορία του έχει ήδη κινητοποιήσει εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο, ενώ οι πρώτες κριτικές είναι ιδιαίτερα θετικές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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