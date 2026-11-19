GTA 6: Κυκλοφόρησε το παιχνίδι που περίμεναν εκατομμύρια gamers – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα και πού μπορείτε να παίξετε

Το Grand Theft Auto VI είναι διαθέσιμο από σήμερα, 19 Νοεμβρίου, σε PlayStation 5 και Xbox Series X/S – Η επιστροφή στη Vice City, οι δύο πρωταγωνιστές, οι διαφορετικές εκδόσεις και όσα ισχύουν για PC, PS4 και GTA Online