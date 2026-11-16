Ευρώ: «Εσπασε» το φράγμα του $1,10 – Γιατί κατρακυλά σε χαμηλό 19 μηνών
Ευρώ: «Εσπασε» το φράγμα του $1,10 – Γιατί κατρακυλά σε χαμηλό 19 μηνών
Το ευρώ υποχώρησε κάτω από το 1,10 δολάριο για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025 - Οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed ενισχύουν το αμερικανικό νόμισμα και πιέζουν την ευρωπαϊκή ισοτιμία
Το ευρώ υποχώρησε έως και 0,2% σήμερα, αγγίζοντας τα 1,0998 δολάρια, διασπώντας προς τα κάτω το ψυχολογικό όριο του 1,10 δολαρίου για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε έναντι σχεδόν όλων των υπόλοιπων νομισμάτων της ομάδας G10.
Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα είχε δεχθεί σημαντικές πιέσεις ήδη από τον προηγούμενο μήνα, όταν το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία και η αποτυχία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων πυροδότησαν έντονες ρευστοποιήσεις στις αγορές.
Οι απώλειες του ευρώ διευρύνθηκαν στη συνέχεια, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.
«Η πορεία της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου εξακολουθεί να καθορίζεται κυρίως από τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και την ολοένα πιο επιθετική στάση της Fed απέναντί τους», δήλωσε ο αναλυτής της Danske Bank, Άουγκουστ Χίλντγκααρντ.
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Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα είχε δεχθεί σημαντικές πιέσεις ήδη από τον προηγούμενο μήνα, όταν το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία και η αποτυχία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων πυροδότησαν έντονες ρευστοποιήσεις στις αγορές.
Οι απώλειες του ευρώ διευρύνθηκαν στη συνέχεια, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.
«Η πορεία της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου εξακολουθεί να καθορίζεται κυρίως από τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και την ολοένα πιο επιθετική στάση της Fed απέναντί τους», δήλωσε ο αναλυτής της Danske Bank, Άουγκουστ Χίλντγκααρντ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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