Το ευρώ υποχώρησε κάτω από το 1,10 δολάριο για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025 - Οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed ενισχύουν το αμερικανικό νόμισμα και πιέζουν την ευρωπαϊκή ισοτιμία