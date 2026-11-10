Εσείς τι θα κάνατε αν κερδίζατε 50.000 ευρώ;
Εσείς τι θα κάνατε αν κερδίζατε 50.000 ευρώ;
Το πείραμα για την «επενδυτική προθυμία» σε διαφορετικά επίπεδα κέρδους και η συμπεριφορική χρηματοοικονομική που δείχνει ότι οι άνθρωποι επενδύουν πιο επιθετικά τα χρήματα που τους ήρθαν απρόσμενα από εκείνα που κέρδισαν με την εργασία τους
Αν κερδίζατε αύριο 50.000 ευρώ, πόσα θα βάζατε στο χρηματιστήριο; Για τους περισσότερους συμμετέχοντες σε ένα πείραμα με περίπου 9.700 νοικοκυριά της ευρωζώνης, η απάντηση για τις απευθείας αγορές μετοχών ήταν «τίποτα». Πάνω από έξι στους δέκα δήλωσαν ότι δεν θα αγόραζαν μετοχές ακόμη και με αυτό το ποσό. Ωστόσο για μεγαλύτερα κερδισμένα ποσά οι απαντήσεις έδειχναν μια σχετική ροπή προς το χρηματιστήριο. Μεταξύ όσων θα επένδυαν, το ποσοστό που θα τοποθετούσαν σε μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια μεταβαλλόταν ελάχιστα.
Το πείραμα των πέντε ποσών
Οι Δημήτρης Χριστέλης, Δημήτρης Γεωργαράκος, Tullio Jappelli και Geoff Kenny αξιοποίησαν την Έρευνα Προσδοκιών των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσπαθώντας να διαγνώσουν την «επενδυτική προθυμία» σε διαφορετικά επίπεδα κέρδους. Τον Ιούνιο του 2021, αντιστοίχισαν τυχαία σε κάθε ερωτώμενο ένα από πέντε υποθετικά κέρδη μιας λοταρίας, από 5.000 έως 50.000 ευρώ, και του ζήτησαν να εξηγήσει πώς θα το αξιοποιούσε τους επόμενους δώδεκα μήνες. Οι απαντήσεις αφορούσαν υποθετικά κέρδη και στο δείγμα συμμετείχαν νοικοκυριά από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το πείραμα των πέντε ποσών
Οι Δημήτρης Χριστέλης, Δημήτρης Γεωργαράκος, Tullio Jappelli και Geoff Kenny αξιοποίησαν την Έρευνα Προσδοκιών των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσπαθώντας να διαγνώσουν την «επενδυτική προθυμία» σε διαφορετικά επίπεδα κέρδους. Τον Ιούνιο του 2021, αντιστοίχισαν τυχαία σε κάθε ερωτώμενο ένα από πέντε υποθετικά κέρδη μιας λοταρίας, από 5.000 έως 50.000 ευρώ, και του ζήτησαν να εξηγήσει πώς θα το αξιοποιούσε τους επόμενους δώδεκα μήνες. Οι απαντήσεις αφορούσαν υποθετικά κέρδη και στο δείγμα συμμετείχαν νοικοκυριά από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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