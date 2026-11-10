Εσείς τι θα κάνατε αν κερδίζατε 50.000 ευρώ;

Το πείραμα για την «επενδυτική προθυμία» σε διαφορετικά επίπεδα κέρδους και η συμπεριφορική χρηματοοικονομική που δείχνει ότι οι άνθρωποι επενδύουν πιο επιθετικά τα χρήματα που τους ήρθαν απρόσμενα από εκείνα που κέρδισαν με την εργασία τους