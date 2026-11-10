La Mamounia: Βασιλική ζωή στο θρυλικό ξενοδοχείο του Μαρακές
La Mamounia: Βασιλική ζωή στο θρυλικό ξενοδοχείο του Μαρακές
Πάνω από έναν αιώνα μετά το άνοιγμά του, το La Mamounia παραμένει ο ζωντανός θρύλος του Μαρακές, με μια γοητεία που περνά από γενιά σε γενιά
Υπάρχει ένα παράπονο που συνοδεύει τις διαμονές στο θρυλικό ξενοδοχείο La Mamounia. Έρχεσαι στο Μαρακές και τελικά δυσκολεύεσαι να βγεις από το ξενοδοχείο. Έχεις σημειώσει μουσεία, διευθύνσεις στη μεδίνα, κήπους και εστιατόρια, αλλά το πρωινό παρατείνεται, η πισίνα σε κρατά λίγο περισσότερο, ένας περίπατος γίνεται αφορμή για τσάι. Κοιτάζεις την ώρα και αναρωτιέσαι πότε πέρασε η ημέρα. Το La Mamounia έχει έναν τρόπο να σε κερδίζει που δύσκολα περιγράφεται με τους όρους μιας ξενοδοχειακής κριτικής. Η ομορφιά του είναι εμφανής, η ιστορία του μεγάλη, οι προσδοκίες που δημιουργεί το όνομά του υψηλές. Ωστόσο, αυτό που τελικά σε αγγίζει βρίσκεται στις στιγμές που σταματάς να τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Όταν χαλαρώνεις στο κάθισμά σου, αναγνωρίζεις τη διαδρομή προς τον κήπο και αισθάνεσαι την άνεση και τη ζεστασιά ενός αγαπημένου σπιτιού διακοπών.
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