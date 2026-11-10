Η φρενίτιδα των θερμός: Πώς κατέκτησαν τα social media και μια αγορά δισεκατομμυρίων
Η φρενίτιδα των θερμός: Πώς κατέκτησαν τα social media και μια αγορά δισεκατομμυρίων
Τα επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και μπουκάλια νερού έχουν δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό με παγκόσμιες διαστάσεις
Πριν από μερικά χρόνια, δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ποτήρι ή ένα μπουκάλι που διατηρεί το περιεχόμενο στην επιθυμητή θερμοκρασία θα αποκτούσε τη δική του θέση στη λίστα με τα περιζήτητα αξεσουάρ παγκοσμίως. Σήμερα, το χρώμα, ο σχεδιασμός και το brand που φέρει το θερμός που κρατάμε είναι στοιχεία που έχουν μετατρέψει ένα καθημερινό χρηστικό αντικείμενο σε πρωταγωνιστή μιας ολόκληρης καταναλωτικής τάσης. Αρκεί μια ματιά στα social media για να αντιληφθεί κανείς τις διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο.
Στα βίντεο του TikTok, τα μεγάλα ποτήρια με το χαρακτηριστικό χερούλι και το καλαμάκι πρωταγωνιστούν σε παρουσιάσεις νέων συλλογών, σε unboxing και σε προτάσεις εξατομίκευσης. Στο Instagram, συνδυάζονται με τσάντες, αθλητικά σύνολα και άλλα καθημερινά αξεσουάρ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποκτούν ακόμη και συλλεκτική αξία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Στα βίντεο του TikTok, τα μεγάλα ποτήρια με το χαρακτηριστικό χερούλι και το καλαμάκι πρωταγωνιστούν σε παρουσιάσεις νέων συλλογών, σε unboxing και σε προτάσεις εξατομίκευσης. Στο Instagram, συνδυάζονται με τσάντες, αθλητικά σύνολα και άλλα καθημερινά αξεσουάρ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποκτούν ακόμη και συλλεκτική αξία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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