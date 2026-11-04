Πετρέλαιο: Το Brent κοντά σε χαμηλό τριών εβδομάδων, οι αγορές αξιολογούν πιθανές εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν
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Πετρέλαιο: Το Brent κοντά σε χαμηλό τριών εβδομάδων, οι αγορές αξιολογούν πιθανές εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν

Το Brent υποχώρησε έως και τα 101,7 δολάρια το βαρέλι μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Πετρέλαιο: Το Brent κοντά σε χαμηλό τριών εβδομάδων, οι αγορές αξιολογούν πιθανές εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν
Κοντά στα 101,7 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε την Τετάρτη η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας απώλειες για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση και προσεγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Το αμερικανικό αργό WTI κυμαίνεται περί τα 95 δολάρια, με απώλειες 1%.

Παρά την πτωτική πορεία, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα στην αγορά θα παραμείνει αυξημένη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν, μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Οι εκλογές είχαν ως αποτέλεσμα οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, εξέλιξη που ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην προώθηση της νομοθετικής του ατζέντας.
Πετρέλαιο: Το Brent κοντά σε χαμηλό τριών εβδομάδων, οι αγορές αξιολογούν πιθανές εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν

Νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες από το Κατάρ

Την ίδια ώρα, το Κατάρ εντείνει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την προσέγγιση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν εξετάζουν νέες προτάσεις που έχουν καταθέσει οι διαμεσολαβητές, με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει σύνθετη. Ο επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η απάντηση της Ουάσιγκτον στις προτάσεις δεν ήταν ικανοποιητική, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας.

Χωρίς άμεσα σχέδια για νέα πλήγματα, λέει ο Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Financial Times την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν άμεσα νέα επίθεση κατά του Ιράν. Η τοποθέτησή του έρχεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε αμυντικά.

Οι δηλώσεις αυτές προσφέρουν ένα περιθώριο αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να εξαλείφουν την αβεβαιότητα για την πορεία της σύγκρουσης. Για την αγορά πετρελαίου, καθοριστικός παράγοντας παραμένει το κατά πόσο οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε συμφωνία ή εάν θα υπάρξει νέα στρατιωτική κλιμάκωση.
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