Τα μοντέλα της Victoria’s Secret που έγραψαν ιστορία
Τα μοντέλα της Victoria’s Secret που έγραψαν ιστορία
Η Victoria’s Secret επέστρεψε στην Αθήνα με νέο κατάστημα στο The Mall Athens. Πίσω από το brand βρίσκονται τα πρόσωπα που το έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο
Το 1997 η Victoria’s Secret έκανε μια κίνηση που άλλαξε το marketing της μόδας. Η Tyra Banks, η Helena Christensen, η Karen Mulder, η Daniela Peštová και η Stephanie Seymour έγιναν οι πρώτοι “Άγγελοι” του brand. Ο τίτλος δεν ήταν απλώς διαφημιστικό εύρημα. Μετέτρεψε τα μοντέλα σε μόνιμα πρόσωπα της εταιρείας, με αποκλειστικά συμβόλαια και σταθερή παρουσία σε καταλόγους, διαφημίσεις και το ετήσιο show. Τα φτερά έγιναν σήμα κατατεθέν και οι “Άγγελοι” αναγνωρίσιμοι όσο και οι σταρ του Χόλιγουντ. Η ιδέα αποδείχθηκε τόσο επιτυχημένη που για περίπου δύο δεκαετίες καθόρισε την ταυτότητα της Victoria’s Secret παγκοσμίως.
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