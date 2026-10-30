Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου στην επιδότηση καυσίμων: Ελάφρυνση €0,40/λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, €0,30 στο ντίζελ κίνησης και €0,10 στη βενζίνη

Διατηρείται αμετάβλητο το ύψος της ενίσχυσης που ίσχυε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου - Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε €35 εκατ.