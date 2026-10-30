Χρηματιστήριο: «Κόκκινος» Οκτώβριος με απώλειες 4,4% - Απόδοση 23,5% φέτος
Χρηματιστήριο: «Κόκκινος» Οκτώβριος με απώλειες 4,4% - Απόδοση 23,5% φέτος
Μηνιαία πτώση μετά από έξι σερί θετικούς μήνες - «Φρένο» στο τριήμερο ράλι - Εβδομαδιαία άνοδος 3,5% για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος διατηρήθηκε πάνω από τις 2.600 μονάδες παρά τις σημερινές απώλειες - Διόρθωσαν οι τραπεζικές μετοχές
Οι πωλητές πήραν τη «σκυτάλη» στο Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τρεις συνεχόμενες θετικές συνεδριάσεις, χωρίς ωστόσο να απειλείται το πρόσφατο επανα-κεκτημένο των 2.600 μονάδων. Οι τράπεζες, οι οποίες ηγήθηκαν της τριήμερης ανόδου, δέχθηκαν σήμερα τις ισχυρότερες πιέσεις, διορθώνοντας σημαντικά και καθορίζοντας -για ακόμη μία φορά- την τάση στην εγχώρια αγορά.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (30/10) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 3,95 μονάδες ή -0,15% και έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.605,43 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.625,73 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά +3,5%. Ωστόσο, ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες -4,36%, βάζοντας τέλος στο σερί των έξι προηγούμενων ανοδικών μηνών. Η φετινή απόδοση του ΧΑ ανέρχεται σε +23,5%.
Με αντίρροπες δυνάμεις βρίσκεται αντιμέτωπη η Λεωφόρος Αθηνών. Από τη μία πλευρά, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών δημιουργούν προϋποθέσεις για τη διατήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Από την άλλη, η επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές, με επίκεντρο τις τεχνολογικές μετοχές, λειτουργεί ανασταλτικά για τη συνέχεια της ανάκαμψης.
Το ενδιαφέρον παραμένει στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει ότι η πρόσφατη ανοδική αντίδραση μπορεί να αποκτήσει διάρκεια. Η Eurobank ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και εννεαμήνου, ενώ σήμερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ακολούθησαν η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ΟΤΕ, ο οποίος δημοσιοποίησε τα δικά του οικονομικά μεγέθη. Οι ισχυρές επιδόσεις των τραπεζών συντηρούν το επιλεκτικό ενδιαφέρον, προσφέροντας στηρίγματα σε μια αγορά που εξακολουθεί να αναζητεί ισορροπία μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων.
Το διεθνές περιβάλλον, πάντως, παραμένει επιβαρυμένο. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Amazon και της Intel ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές του τεχνολογικού κλάδου και το κόστος των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι πιέσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές επιβαρύνουν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.
Τέλος, η ΕΛΒΕ διαπραγματευόταν σήμερα στη Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους να ανέρχεται σε 0,475 ευρώ ανά μετοχή.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (30/10) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 3,95 μονάδες ή -0,15% και έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.605,43 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.625,73 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά +3,5%. Ωστόσο, ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες -4,36%, βάζοντας τέλος στο σερί των έξι προηγούμενων ανοδικών μηνών. Η φετινή απόδοση του ΧΑ ανέρχεται σε +23,5%.
Με αντίρροπες δυνάμεις βρίσκεται αντιμέτωπη η Λεωφόρος Αθηνών. Από τη μία πλευρά, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών δημιουργούν προϋποθέσεις για τη διατήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Από την άλλη, η επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές, με επίκεντρο τις τεχνολογικές μετοχές, λειτουργεί ανασταλτικά για τη συνέχεια της ανάκαμψης.
Στο επίκεντρο οι τράπεζες
Το ενδιαφέρον παραμένει στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει ότι η πρόσφατη ανοδική αντίδραση μπορεί να αποκτήσει διάρκεια. Η Eurobank ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και εννεαμήνου, ενώ σήμερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ακολούθησαν η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ΟΤΕ, ο οποίος δημοσιοποίησε τα δικά του οικονομικά μεγέθη. Οι ισχυρές επιδόσεις των τραπεζών συντηρούν το επιλεκτικό ενδιαφέρον, προσφέροντας στηρίγματα σε μια αγορά που εξακολουθεί να αναζητεί ισορροπία μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων.
Το διεθνές περιβάλλον, πάντως, παραμένει επιβαρυμένο. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Amazon και της Intel ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές του τεχνολογικού κλάδου και το κόστος των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι πιέσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές επιβαρύνουν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.
Τέλος, η ΕΛΒΕ διαπραγματευόταν σήμερα στη Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους να ανέρχεται σε 0,475 ευρώ ανά μετοχή.
Πηγή: Newmoney.gr
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