Χρηματιστήριο: «Κόκκινος» Οκτώβριος με απώλειες 4,4% - Απόδοση 23,5% φέτος

Μηνιαία πτώση μετά από έξι σερί θετικούς μήνες - «Φρένο» στο τριήμερο ράλι - Εβδομαδιαία άνοδος 3,5% για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος διατηρήθηκε πάνω από τις 2.600 μονάδες παρά τις σημερινές απώλειες - Διόρθωσαν οι τραπεζικές μετοχές