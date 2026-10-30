Μπρεντ: Ανοδος άνω του 70% από τις αρχές του 2026 - Γιατί παραμένει η ένταση στις διεθνείς αγορές
Μπρεντ: Ανοδος άνω του 70% από τις αρχές του 2026 - Γιατί παραμένει η ένταση στις διεθνείς αγορές
Στα 106 δολάρια κινείται το Μπρεντ, με τις αγορές να παρακολουθούν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, τις επιθέσεις στο Ορμούζ και τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι διατηρούν την ένταση διεθνώς
Σε μια δύσκολη εξίσωση ανάμεσα στην ενίσχυση της προσφοράς πετρελαίου και στους αυξανόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους βρίσκεται η διεθνής ενεργειακή αγορά, με την τιμή του Μπρεντ να κινείται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι. Οι προσπάθειες συγκράτησης των ανατιμήσεων μέσω των στρατηγικών αποθεμάτων προσφέρουν ένα προσωρινό αντίβαρο, χωρίς όμως να απομακρύνουν την αβεβαιότητα για την επάρκεια του παγκόσμιου εφοδιασμού.
Η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και οι διαταραχές στη μεταφορά καυσίμων από τη Ρωσία συντηρούν τις πιέσεις, ενώ η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στα αμερικανικά αποθέματα.
Από τις αρχές του 2026, το Μπρεντ έχει καταγράψει άνοδο μεγαλύτερη του 70%, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της ενεργειακής αναταραχής και τις δυσκολίες επιστροφής σε συνθήκες σταθερότητας.
Πρόκειται για ποσότητες που παρέμεναν διαθέσιμες προς αποδέσμευση στο πλαίσιο της παρέμβασης που είχε αποφασιστεί τον Μάρτιο, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς και τον περιορισμό των αναταράξεων.
Η επιτάχυνση της διαδικασίας συνδέεται και με τις επιδιώξεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να περιορίσει την πίεση στις τιμές των καυσίμων, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Η Ουάσιγκτον έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της ταχύτερης αξιοποίησης των αποθεμάτων, θεωρώντας ότι οι πρόσθετες ποσότητες μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση στην αγορά.
Ωστόσο, τα στρατηγικά αποθέματα αποτελούν προσωρινή λύση. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη σταθερή παραγωγή και τις ομαλές διεθνείς μεταφορές, ιδιαίτερα όταν οι πολεμικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν κρίσιμες ενεργειακές διαδρομές.
Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνουν τα ναύλα, τα ασφάλιστρα και το συνολικό κόστος μεταφοράς, περιορίζοντας τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των τιμών ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμο πετρέλαιο.
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Η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και οι διαταραχές στη μεταφορά καυσίμων από τη Ρωσία συντηρούν τις πιέσεις, ενώ η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στα αμερικανικά αποθέματα.
Από τις αρχές του 2026, το Μπρεντ έχει καταγράψει άνοδο μεγαλύτερη του 70%, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της ενεργειακής αναταραχής και τις δυσκολίες επιστροφής σε συνθήκες σταθερότητας.
Η παρέμβαση των 100 εκατ. βαρελιώνΜπροστά στον κίνδυνο νέας ανόδου των τιμών, οι χώρες που συμμετέχουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ) προχωρούν στην ολοκλήρωση της διάθεσης 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα.
Πρόκειται για ποσότητες που παρέμεναν διαθέσιμες προς αποδέσμευση στο πλαίσιο της παρέμβασης που είχε αποφασιστεί τον Μάρτιο, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς και τον περιορισμό των αναταράξεων.
Η επιτάχυνση της διαδικασίας συνδέεται και με τις επιδιώξεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει να περιορίσει την πίεση στις τιμές των καυσίμων, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Η Ουάσιγκτον έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της ταχύτερης αξιοποίησης των αποθεμάτων, θεωρώντας ότι οι πρόσθετες ποσότητες μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση στην αγορά.
Ωστόσο, τα στρατηγικά αποθέματα αποτελούν προσωρινή λύση. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη σταθερή παραγωγή και τις ομαλές διεθνείς μεταφορές, ιδιαίτερα όταν οι πολεμικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν κρίσιμες ενεργειακές διαδρομές.
Το Ορμούζ και οι νέες πιέσεις στο ντίζελΟι θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες αβεβαιότητας. Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τις επιχειρήσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας.
Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνουν τα ναύλα, τα ασφάλιστρα και το συνολικό κόστος μεταφοράς, περιορίζοντας τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των τιμών ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμο πετρέλαιο.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
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