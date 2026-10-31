Χανιά: Κρανίο και ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε ελαιώνα, εξετάζονται υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών
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Χανιά: Κρανίο και ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε ελαιώνα, εξετάζονται υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών

Μαύρα γυναικεία ρούχα και ένα παπούτσι βρέθηκαν δίπλα στα οστά - Σε εξέλιξη οι εργαστηριακές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των ανθρώπινων υπολειμμάτων

Χανιά: Κρανίο και ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε ελαιώνα, εξετάζονται υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στα Χανιά για την ταυτοποίηση ανθρώπινων οστών που εντοπίστηκαν σε ελαιώνα στην περιοχή των Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να παραπέμπουν σε γυναίκα.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε στις 25 Οκτωβρίου, όταν ο ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου επισκέφθηκε τον ελαιώνα του προκειμένου να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και ενώ έσκαβε το χωράφι, βρέθηκε μπροστά σε ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24 από την αστυνομία, στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν μαύρα γυναικεία ρούχα, καθώς και ένα υπόδημα, ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ατόμου στο οποίο ανήκουν τα οστά.

Ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, με αστυνομικούς και ιατροδικαστή να μεταβαίνουν στον ελαιώνα για την αυτοψία και την καταγραφή των ευρημάτων.

Εργαστηριακές εξετάσεις και έρευνα για εξαφανίσεις

Μετά τη φωτογράφιση και τη συλλογή των ευρημάτων, τα ανθρώπινα υπολείμματα μεταφέρθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να προκύψουν στοιχεία που θα συμβάλουν στην ταυτοποίησή τους.

Οι πρώτες ενδείξεις συνηγορούν στο ενδεχόμενο τα οστά να ανήκουν σε γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής οριστική ταυτοποίηση.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν φακέλους εξαφανίσεων, αναζητώντας πιθανή σύνδεση με την υπόθεση.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα του νεκρού ατόμου.

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