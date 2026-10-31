Θεοχάρης Ιωαννίδης: Η αποχή από τα social media και η φωτογραφία από τη συνάντηση με τη Δανάη Μπάρκα στο Instagram
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Θεοχάρης Ιωαννίδης Social Media Δανάη Μπάρκα

Θεοχάρης Ιωαννίδης: Η αποχή από τα social media και η φωτογραφία από τη συνάντηση με τη Δανάη Μπάρκα στο Instagram

Ο ηθοποιός τα τελευταία δύο χρόνια δεν κάνει αναρτήσεις και έχει επιλέξει να μένει μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες

Θεοχάρης Ιωαννίδης: Η αποχή από τα social media και η φωτογραφία από τη συνάντηση με τη Δανάη Μπάρκα στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
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Από τα social media έχει επιλέξει να απέχει ο Θεοχάρης Ιωαννίδης τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ανέβηκε μία φωτογραφία του στο Instagram.

Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης συνάντησε τη Δανάη Μπάρκα στη Μάνη και η ηθοποιός και παρουσιάστρια τον φωτογράφησε στο μαγαζί που επέλεξαν να καθίσουν και να απολαύσουν το φαγητό τους, με θέα τη θάλασσα.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε τη φωτογραφία στα stories της στο Instagram και έγραψε χαρακτηριστικά: «Ήρθε».

Δείτε τη φωτογραφία

Θεοχάρης Ιωαννίδης: Η αποχή από τα social media και η φωτογραφία από τη συνάντηση με τη Δανάη Μπάρκα στο Instagram

Ο ηθοποιός έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς, όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή του: «Είμαι πολύ πριβέ άνθρωπος, φοβάμαι να μοιραστώ το οτιδήποτε».

Για τον λόγο αυτό, παρά το γεγονός πως ο λογαριασμός του στο Instagram παραμένει ενεργός, δεν κάνει αναρτήσεις, ενώ έχει επιλέξει συνειδητά να μην δίνει τηλεοπτικές συνεντεύξεις, διότι όπως έχει εξομολογηθεί, δεν αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετείται δημόσια για  θέματα της επικαιρότητας.
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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