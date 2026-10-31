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Θρίλερ με την εξαφάνιση 33χρονου γεωπόνου στην Αρκαδία: Η μαρτυρία για φυτείες κάνναβης και η μυστηριώδης δραστηριότητα στο Google
Θρίλερ με την εξαφάνιση 33χρονου γεωπόνου στην Αρκαδία: Η μαρτυρία για φυτείες κάνναβης και η μυστηριώδης δραστηριότητα στο Google
Νέα στοιχεία για τον Κωνσταντίνο Ασλανίδη, που αγνοείται από τον Αύγουστο του 2025 - Άφαντη παραμένει και η μοτοσικλέτα του
Νέα στοιχεία για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 33χρονου γεωπόνου Κωνσταντίνου Ασλανίδη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Αυγούστου 2025 στην Καρύταινα Αρκαδίας, παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», με μαρτυρίες για πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με παράνομες καλλιέργειες κάνναβης, αλλά και ανεξήγητη δραστηριότητα στον λογαριασμό του στο Google.
Ο 33χρονος είχε φύγει εκείνο το μεσημέρι για μια βόλτα με τη μοτοσικλέτα του, μια Yamaha Fazer, χωρίς να επιστρέψει ποτέ. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να απομακρύνεται από την πλατεία της Καρύταινας προς την κατεύθυνση του Λούσιου και των μοναστηριών. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες σε χαράδρες, δύσβατες διαδρομές και μοναστήρια, δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο ίδιος ούτε η μοτοσικλέτα του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μαρτυρία για την παρουσία του 33χρονου, μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, στην περιοχή της Ψηλής Παναγιάς. Εποχικός πυροφύλακας επιβεβαίωσε ότι τον συνάντησε στις 6 Αυγούστου και ότι ο νεαρός αναζητούσε εναλλακτική διαδρομή επιστροφής. Ο ίδιος ανέφερε πως το 2024 η Δίωξη Ναρκωτικών είχε εντοπίσει στην περιοχή φυτεία 3.000 δενδρυλλίων κάνναβης, εκφράζοντας φόβους μήπως ο αγνοούμενος συνάντησε άτομα που εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, δεν έχει προκύψει στοιχείο που να συνδέει την εξαφάνιση με τις φυτείες.
Παράλληλα, σύμφωνα με την πραγματογνώμονα Ψηφιακής Εγκληματολογίας Κέλλυ Ιωάννου, στις 13 Δεκεμβρίου 2025, τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση, εμφανίστηκε ένδειξη δραστηριότητας στον λογαριασμό Google του 33χρονου. Επιπλέον, στη διαδικασία ανάκτησης εντοπίστηκε άγνωστος αριθμός τηλεφώνου με διεθνές πρόθεμα +1. Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι ο αγνοούμενος χρησιμοποίησε τον λογαριασμό, ωστόσο χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Η οικογένεια συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις, με τη μητέρα του να εκφράζει την απογοήτευσή της για τις καθυστερήσεις στην έρευνα και τη θεία του να απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με τις Αρχές.
Ο 33χρονος είχε φύγει εκείνο το μεσημέρι για μια βόλτα με τη μοτοσικλέτα του, μια Yamaha Fazer, χωρίς να επιστρέψει ποτέ. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να απομακρύνεται από την πλατεία της Καρύταινας προς την κατεύθυνση του Λούσιου και των μοναστηριών. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες σε χαράδρες, δύσβατες διαδρομές και μοναστήρια, δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο ίδιος ούτε η μοτοσικλέτα του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μαρτυρία για την παρουσία του 33χρονου, μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, στην περιοχή της Ψηλής Παναγιάς. Εποχικός πυροφύλακας επιβεβαίωσε ότι τον συνάντησε στις 6 Αυγούστου και ότι ο νεαρός αναζητούσε εναλλακτική διαδρομή επιστροφής. Ο ίδιος ανέφερε πως το 2024 η Δίωξη Ναρκωτικών είχε εντοπίσει στην περιοχή φυτεία 3.000 δενδρυλλίων κάνναβης, εκφράζοντας φόβους μήπως ο αγνοούμενος συνάντησε άτομα που εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, δεν έχει προκύψει στοιχείο που να συνδέει την εξαφάνιση με τις φυτείες.
Παράλληλα, σύμφωνα με την πραγματογνώμονα Ψηφιακής Εγκληματολογίας Κέλλυ Ιωάννου, στις 13 Δεκεμβρίου 2025, τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση, εμφανίστηκε ένδειξη δραστηριότητας στον λογαριασμό Google του 33χρονου. Επιπλέον, στη διαδικασία ανάκτησης εντοπίστηκε άγνωστος αριθμός τηλεφώνου με διεθνές πρόθεμα +1. Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι ο αγνοούμενος χρησιμοποίησε τον λογαριασμό, ωστόσο χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Η οικογένεια συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις, με τη μητέρα του να εκφράζει την απογοήτευσή της για τις καθυστερήσεις στην έρευνα και τη θεία του να απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με τις Αρχές.
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