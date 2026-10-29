ΕΚΤ: «Παγώνει» τα επιτόκια στο 2,5% με το βλέμμα στη Γαλλία και την ενεργειακή κρίση

Η αναταραχή στα γαλλικά ομόλογα, το νέο ράλι στις τιμές της ενέργειας και ο πληθωρισμός που πλησιάζει το 4% προβληματίζουν την ΕΚΤ – Στο επίκεντρο και τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ