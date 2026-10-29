Ανακαίνιση κατοικίας: Aνοιξε η πλατφόρμα για 14.000 δικαιούχους με κλειστά σπίτια

Από σήμερα η υποβολή για όσους έχουν Βεβαίωση Επιλεξιμότητας - Τι χρειάζεται στον φάκελο, ποια δικαιολογητικά κατατίθενται αργότερα - Προτεραιότητα σε όσους υποβάλουν πρώτοι αίτηση