Το κράτος σε ρόλο προξενήτρας: Εφαρμογή για να λυθεί το δημογραφικό
Το κράτος σε ρόλο προξενήτρας: Εφαρμογή για να λυθεί το δημογραφικό
Η Σιγκαπούρη δοκιμάζει όλες τις επιλογές για να βοηθήσει δημοσίους υπαλλήλους ηλικίας 21-45 ετών να βρουν το άλλο τους μισό, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιαπωνίας και της Νοτίου Κορέας
Ποιος δε φαντάζεται τη ζωή του στο πλευρό ενός ανθρώπου τρυφερού και στοργικού, με τον οποίο να μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα και κοινό όραμα; Η αναζήτηση της πραγματικής αγάπης, όμως, αποδεικνύεται συχνά πιο δύσκολη κι από κυνήγι χαμένου θησαυρού. Οι λάθος επιλογές, η απογοήτευση, οι καταιγιστικοί ρυθμοί της καθημερινότητας, ο επιφανειακός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι σχέσεις και ο φόβος της ουσιαστικής σύνδεσης οδηγούν σε αδιέξοδο.
Ως αποτέλεσμα, ολοένα περισσότεροι επιλέγουν τη μοναχικότητα και συνειδητά πορεύονται μόνοι στη ζωή. Η συναισθηματική αυτή αποξένωση κι η δυσκολία να χτιστούν σταθεροί δεσμοί με διάρκεια και ασφάλεια, συνδέονται και με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Η απόφαση για δημιουργία οικογένειας μετατίθεται για το μέλλον και, σε πολλές περιπτώσεις, μένει μοναχά ένα όνειρο που δεν εκπληρώνεται ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ως αποτέλεσμα, ολοένα περισσότεροι επιλέγουν τη μοναχικότητα και συνειδητά πορεύονται μόνοι στη ζωή. Η συναισθηματική αυτή αποξένωση κι η δυσκολία να χτιστούν σταθεροί δεσμοί με διάρκεια και ασφάλεια, συνδέονται και με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Η απόφαση για δημιουργία οικογένειας μετατίθεται για το μέλλον και, σε πολλές περιπτώσεις, μένει μοναχά ένα όνειρο που δεν εκπληρώνεται ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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