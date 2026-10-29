Το κράτος σε ρόλο προξενήτρας: Εφαρμογή για να λυθεί το δημογραφικό

Η Σιγκαπούρη δοκιμάζει όλες τις επιλογές για να βοηθήσει δημοσίους υπαλλήλους ηλικίας 21-45 ετών να βρουν το άλλο τους μισό, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιαπωνίας και της Νοτίου Κορέας