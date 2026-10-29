Συντάξεις Νοεμβρίου: Συνεχίζονται οι πληρωμές, ποιοι θα δουν χρήματα σήμερα
Συντάξεις Νοεμβρίου: Συνεχίζονται οι πληρωμές, ποιοι θα δουν χρήματα σήμερα
Ολοκληρώνονται οι πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου
Συνεχίζονται οι πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου 2026, με τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των πρώην Ταμείων μισθωτών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επόμενων καταβολών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι πληρωμές εντάσσονται στο συνολικό πρόγραμμα καταβολών για τον Νοέμβριο, το οποίο ανέρχεται σε 2,455 δισ. ευρώ και αφορά 4.294.896 δικαιούχους.
Οι καταβολές αφορούν τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, καθώς και όσους προέρχονται από τα λοιπά εντασσόμενα Ταμεία, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι πληρωμές εντάσσονται στο συνολικό πρόγραμμα καταβολών για τον Νοέμβριο, το οποίο ανέρχεται σε 2,455 δισ. ευρώ και αφορά 4.294.896 δικαιούχους.
Οι καταβολές αφορούν τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, καθώς και όσους προέρχονται από τα λοιπά εντασσόμενα Ταμεία, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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