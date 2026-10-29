Σε ασυνήθιστη θέση η μπαταρία των ηλεκτρικών Porsche 718

Αντί να τοποθετήσει τις μπαταρίες κάτω από το δάπεδο, όπως συνηθίζεται στα περισσότερα EV, τις μεταφέρει πίσω από τα καθίσματα, ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης των απερχόμενων μοντέλων.Η συγκεκριμένη διάταξη αποσκοπεί στη διατήρηση της φιλοσοφίας του κεντρομήχανου αυτοκινήτου, αλλά και στη διαμόρφωση μιας χαμηλής θέσης οδήγησης, στοιχείο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας των Boxster και Cayman.Όπως αναφέρει το Automotive News, το πακέτο μπαταριών αποτελείται από τρεις μονάδες, τοποθετημένες σε δύο επίπεδα. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στην Porsche να αξιοποιήσει τον χώρο που απελευθερώθηκε μετά την κατάργηση των 4κύλινδρων και 6κύλινδρων boxer κινητήρων, ανάλογα με την έκδοση.Ο Ρόμπερτ Μάιερ, επικεφαλής της αρχιτεκτονικής οχημάτων της Porsche, αποκάλυψε ότι το 55,2% του συνολικού βάρους των ηλεκτρικών 718 θα βρίσκεται στον πίσω άξονα. Πρόκειται για μια κατανομή που βρίσκεται πιο κοντά στην ιδανική αναλογία 50:50, συγκριτικά με εκείνη της προηγούμενης γενιάς.Παράλληλα, η τοποθέτηση των μπαταριών πίσω από τα καθίσματα συμβάλλει στην αύξηση της στρεπτικής ακαμψίας του αμαξώματος, ενώ ενσωματώνεται και στη δομή παθητικής ασφάλειας. Επιπλέον, η απουσία ενός μεγάλου πακέτου μπαταριών κάτω από το δάπεδο αναμένεται να επιτρέψει χαμηλότερη θέση καθίσματος, διατηρώντας σε μεγαλύτερο βαθμό την αίσθηση ενός παραδοσιακού σπορ αυτοκινήτου.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι νέες Boxster και Cayman θα έχουν ακριβώς την ίδια δυναμική συμπεριφορά με τις θερμικές προκατόχους τους. Η επιπλέον μάζα παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για κάθε ηλεκτρικό σπορ μοντέλο.Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την απόσταση ανάμεσα στην εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού και ενός συμβατικού σπορ αυτοκινήτου, η Porsche αναμένεται να προσφέρει στις νέες 718 το προαιρετικό σύστημα E-Shift, το οποίο γνωρίσαμε στην Taycan.Σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικού μέσου, το σύστημα προσομοιώνει τις αλλαγές σχέσεων και τον ήχο ενός κινητήρα, προσφέροντας μια πιο οικεία εμπειρία επιτάχυνσης στους οδηγούς που έχουν συνηθίσει τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.Ένα ακόμη ζήτημα αφορά το βάρος. Η Porsche δεν έχει ανακοινώσει επίσημα στοιχεία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα ηλεκτρική γενιά των Cayman και Boxster θα φτάνει κοντά στα 1.700 κιλά. Για λόγους σύγκρισης, η προηγούμενης γενιάς Cayman S ζύγιζε περίπου 1.356 κιλά, διαφορά που αποτυπώνει με σαφήνεια το τίμημα της ηλεκτροκίνησης.Στο παρελθόν η Porsche εξέταζε το ενδεχόμενο να διατηρήσει εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης, όμως η καινούργια στρατηγική της εταιρείας δείχνει πως η επόμενη γενιά των Boxster και Cayman θα διατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η κατεύθυνση, η μετάβαση θα είναι πιο απόλυτη από όσο θα επιθυμούσαν αρκετοί παραδοσιακοί φίλοι της μάρκας.Η Porsche θέλει, πάντως, τα νέα μοντέλα να διατηρήσουν τις συμπαγείς αναλογίες που χαρακτήριζαν τις 718 επί δεκαετίες, αποφεύγοντας τη μετατροπή τους σε βαριά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μοναδικό πλεονέκτημα τις επιδόσεις στην ευθεία.Η αποκάλυψη των ηλεκτρικών 718 αναμένεται μέσα στο 2027, ενώ το 2028 θα είναι η πρώτη πλήρης χρονιά παραγωγής τους. Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν στον ήχο και την αίσθηση ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, η 911 θα παραμείνει η παραδοσιακή επιλογή, με ορισμένες εκδόσεις της να διατηρούν ακόμη και το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.Το μεγάλο στοίχημα για την Porsche δεν είναι, επομένως, να κατασκευάσει ένα ακόμη γρήγορο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι να αποδείξει ότι μια Boxster ή μια Cayman χωρίς κινητήρα boxer μπορεί να διατηρήσει εκείνη την αμεσότητα και τη συμμετοχή του οδηγού που τις καθιέρωσαν ως δύο από τα πιο χαρακτηριστικά σπορ μοντέλα της.