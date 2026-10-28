Το ταξίδι ζωής κατέληξε σε Οδύσσεια για επιβάτες κρουαζιερόπλοιου: Ξέμειναν στην Καμπότζη λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων
Το ταξίδι ζωής κατέληξε σε Οδύσσεια για επιβάτες κρουαζιερόπλοιου: Ξέμειναν στην Καμπότζη λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων
Το Villa Vie Odyssey είχε ξεκινήσει από το Μπέλφαστ το 2024 για έναν πολυετή γύρο του κόσμου - Η εταιρεία ανέστειλε τις δραστηριότητες του πλοίου εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του κόστους των καυσίμων
Ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιούσε πολυετές ταξίδι κατά το οποίο έκανε τον γύρο του κόσμου, ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις δραστηριότητές του εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του κόστους των καυσίμων, αφήνοντας τους επιβάτες του στην Καμπότζη.
Η αμερικανική εταιρεία που διαχειρίζεται το Villa Vie Odyssey ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τους επιβάτες για την οργάνωση της αποβίβασής τους και την εξεύρεση προσωρινής διαμονής.
Δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των επιβατών, ωστόσο το πλοίο, μήκους σχεδόν 200 μέτρων, έχει δυνατότητα μεταφοράς έως 650 ατόμων. Σύμφωνα με το BBC, περίπου 200 άνθρωποι βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο όταν τους ζητήθηκε να αποβιβαστούν στο λιμάνι της πόλης Σιχανούκβιλ, στην Καμπότζη.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το μηνιαίο κόστος καυσίμων ανά καμπίνα σε ορισμένες περιοχές της Ασίας αυξήθηκε από τα 1.800 δολάρια σε έως και 8.000 δολάρια. Παράλληλα, τόνισε ότι είχε ήδη λάβει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της επιβράδυνσης του δρομολογίου και της παραμονής για περισσότερο χρόνο στα λιμάνια. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν την αύξηση των εξόδων.
«Η μετακύλιση ολόκληρης της αύξησης του κόστους στους κατοίκους του πλοίου δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση», ανέφερε η εταιρεία.
Οι επιβάτες Λανέτ Κάνεν και Γιόχαν Μπόντιν δήλωσαν στο BBC ότι ενημερώθηκαν στις 6 το πρωί της Τρίτης από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Villa Vie Residences πως θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το πλοίο έως τις 2 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
Όπως εξήγησαν, οι επιβάτες γνώριζαν εδώ και καιρό ότι η εταιρεία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Μάλιστα, ένας πιθανός επενδυτής είχε επισκεφθεί το κρουαζιερόπλοιο προκειμένου να εξετάσει τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, χωρίς τελικά να προχωρήσει η επένδυση.
«Ακόμη και τότε ελπίζαμε ότι θα εμφανιζόταν κάποιος επενδυτής ως από μηχανής θεός» ανέφεραν. «Παρότι υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, όταν έγινε πραγματικότητα δυσκολευτήκαμε να το πιστέψουμε. Ήμασταν συντετριμμένοι. Νιώσαμε σαν να είχε καταστραφεί το όνειρό μας» πρόσθεσαν.
Η αμερικανική εταιρεία που διαχειρίζεται το Villa Vie Odyssey ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τους επιβάτες για την οργάνωση της αποβίβασής τους και την εξεύρεση προσωρινής διαμονής.
Δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των επιβατών, ωστόσο το πλοίο, μήκους σχεδόν 200 μέτρων, έχει δυνατότητα μεταφοράς έως 650 ατόμων. Σύμφωνα με το BBC, περίπου 200 άνθρωποι βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο όταν τους ζητήθηκε να αποβιβαστούν στο λιμάνι της πόλης Σιχανούκβιλ, στην Καμπότζη.
Το Villa Vie Odyssey είχε αναχωρήσει από το Μπέλφαστ τον Οκτώβριο του 2024, με στόχο να πραγματοποιήσει ένα «συνεχές ταξίδι γύρω από τον κόσμο», διάρκειας περίπου τρεισήμισι ετών, με επισκέψεις σε σχεδόν 150 χώρες. Η εταιρεία Villa Vie Residences απέδωσε την απόφαση στην κατακόρυφη αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, νωρίτερα φέτος.
Cruise ship residents left stranded in Cambodia after fuel prices soar https://t.co/mRfD9CaBfs— Reuters (@Reuters) October 28, 2026
Σύμφωνα με την εταιρεία, το μηνιαίο κόστος καυσίμων ανά καμπίνα σε ορισμένες περιοχές της Ασίας αυξήθηκε από τα 1.800 δολάρια σε έως και 8.000 δολάρια. Παράλληλα, τόνισε ότι είχε ήδη λάβει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της επιβράδυνσης του δρομολογίου και της παραμονής για περισσότερο χρόνο στα λιμάνια. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν την αύξηση των εξόδων.
«Η μετακύλιση ολόκληρης της αύξησης του κόστους στους κατοίκους του πλοίου δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση», ανέφερε η εταιρεία.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα αφιερώσει τις επόμενες 60 ημέρες σε διαδικασία αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την επιτυχή έκβασή της.
The Odyssey, a Florida-based residential cruise ship on a three-year global voyage, suspended operations in Cambodia due to fuel costs rising from $1,800 to $8,000 per cabin monthly. Villa Vie Residences could not offset the surge despite slowing the itinerary; the ship docked in Sihanoukville on October 23rd and remained there instead of proceeding to Vietnam. With 203 passengers (mostly Americans) and 156 crew aboard a 650-capacity vessel, passengers were told to disembark. 🎥 The Associated Press— The Baltimore Sun (@baltimoresun) October 28, 2026
Οι επιβάτες Λανέτ Κάνεν και Γιόχαν Μπόντιν δήλωσαν στο BBC ότι ενημερώθηκαν στις 6 το πρωί της Τρίτης από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Villa Vie Residences πως θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το πλοίο έως τις 2 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
Όπως εξήγησαν, οι επιβάτες γνώριζαν εδώ και καιρό ότι η εταιρεία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Μάλιστα, ένας πιθανός επενδυτής είχε επισκεφθεί το κρουαζιερόπλοιο προκειμένου να εξετάσει τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, χωρίς τελικά να προχωρήσει η επένδυση.
«Ακόμη και τότε ελπίζαμε ότι θα εμφανιζόταν κάποιος επενδυτής ως από μηχανής θεός» ανέφεραν. «Παρότι υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, όταν έγινε πραγματικότητα δυσκολευτήκαμε να το πιστέψουμε. Ήμασταν συντετριμμένοι. Νιώσαμε σαν να είχε καταστραφεί το όνειρό μας» πρόσθεσαν.
Μια άλλη επιβάτιδα, η Χόλι Χένεσι, ανέφερε ότι η εταιρεία είχε προηγουμένως ζητήσει από τους επιβάτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο καταβολής πρόσθετης χρέωσης για τα καύσιμα, καθώς οι διεθνείς τιμές αυξάνονταν.
Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία της Καμπότζης
Όπως είπε, το πρόγραμμα του ταξιδιού είχε ήδη περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα ορισμένοι επιβάτες να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν το πλοίο και να συνεχίσουν τις μετακινήσεις τους από ξηράς.
«Δεν ήταν στα σχέδιά μου να περάσω τόσο πολύ χρόνο εδώ» δήλωσε η Χένεσι στο BBC από την Καμπότζη. «Βρισκόμαστε όλοι σε διαφορετικά ξενοδοχεία. Στο ξενοδοχείο όπου μένω υπάρχουν αρκετοί συνεπιβάτες μου. Απλώς περιμένουμε» πρόσθεσε.
Το Villa Vie Odyssey προσέφερε στους επιβάτες τη δυνατότητα πολυετούς διαμονής στη θάλασσα, συνδυάζοντας τις ανέσεις ενός κρουαζιερόπλοιου με ένα πρόγραμμα συνεχών ταξιδιών σε διαφορετικές χώρες.
Καμπίνες έως 440.000 δολάρια και πρόγραμμα μόνιμης διαμονής εν πλω
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν εστιατόρια, μπαρ, πισίνα και γήπεδο pickleball.
Το κόστος αγοράς δικαιώματος μόνιμης διαμονής στις καμπίνες κυμαινόταν από 120.000 έως 440.000 δολάρια, ενώ υπήρχε και δυνατότητα ενοικίασης με τιμές που ξεκινούσαν από 3.500 δολάρια τον μήνα.
Η αναστολή λειτουργίας του Villa Vie Odyssey δεν αποτελεί το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το φιλόδοξο πρόγραμμα της εταιρείας.
Οι καθυστερήσεις στο Μπέλφαστ και η διακοπή του ταξιδιού
Η αναχώρησή του από το Μπέλφαστ είχε καθυστερήσει για μήνες λόγω επισκευών, αφήνοντας τότε τους επιβάτες στην πόλη και προκαλώντας στην εταιρεία ζημίες εκατομμυρίων λιρών.
Σύμφωνα με το BBC, το πλοίο είχε συμπληρώσει περισσότερες από 750 ημέρες στο ταξίδι του γύρω από τον κόσμο όταν ανακοινώθηκε, την Τρίτη, η αναστολή της συνέχισής του.
Παρά την απρόσμενη εξέλιξη, ορισμένοι από τους επιβάτες δηλώνουν ότι δεν μετανιώνουν για την εμπειρία.
«Αγαπήσαμε τα δύο χρόνια μας στο Odyssey, τις περιπέτειες, τα μέρη που επισκεφθήκαμε και τους φίλους που κάναμε στη διαδρομή» ανέφεραν οι Κάνεν και Μπόντιν. Όπως εξήγησαν, αρκετοί επιβάτες έχουν ήδη κανονίσει να εγκατασταθούν μαζί εκτός πλοίου, ώστε να διατηρήσουν τις φιλίες και την κοινότητα που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Η Χόλι Χένεσι αποφάσισε να παραμείνει στην Καμπότζη περιμένοντας νεότερα από την εταιρεία.
«Μέχρι να μας πουν ότι τελειώσαμε οριστικά, δεν πρόκειται να εγκαταλείψω την προσπάθεια. Η ιδέα να επιστρέψω σπίτι μου φαίνεται τόσο συνηθισμένη», δήλωσε.
«Η Καμπότζη δεν είναι και το χειρότερο μέρος για να περάσει κανείς λίγο χρόνο», πρόσθεσε.
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