Στα σκαριά το Volkswagen T-Roc R

Η νέα γενιά του σπορ SUV μοντέλου της Volkswagen αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της μέσα στο 2027, υιοθετώντας τη γνώριμη μηχανολογική βάση από την οικογένεια Golf R.



Οι τελευταίες δοκιμές πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων στο Nurburgring, όπου το νέο T-Roc R εξελίσσεται με ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά και στη διαχείριση της ισχύος.



Κάτω από το αμάξωμά του θα βρίσκεται η πλατφόρμα MQB Evo, η οποία χρησιμοποιείται και από το Golf R. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με τα λιγότερο ισχυρά T-Roc αφορά το σύστημα τετρακίνησης 4MOTION.



Το T-Roc R αναμένεται να εξοπλίζεται με torque splitter στον πίσω άξονα, τεχνολογία που επιτρέπει την ανεξάρτητη κατανομή της ροπής στους δύο πίσω τροχούς.



Σε αντίθεση με ένα συμβατικό σύστημα τετρακίνησης, όπου η ροπή στον πίσω άξονα κατανέμεται ουσιαστικά ισότιμα, το torque splitter μπορεί να στείλει έως και το 100% της διαθέσιμης ροπής του πίσω άξονα στον έναν τροχό.



Με αυτόν τον τρόπο το T-Roc R μπορεί να κινείται πιο αποτελεσματικά στη στροφή, περιορίζοντας την υποστροφή και βελτιώνοντας την πρόσφυση κατά την έξοδο.



Ως προς τον κινητήρα, όλα δείχνουν ότι το T-Roc R θα χρησιμοποιεί τον γνωστό δίλιτρο turbo τετρακύλινδρο, ο οποίος στο Golf R αποδίδει 333 ίππους και 420 Nm. Η μέγιστη ροπή αποδίδεται από τις 2.100 σ.α.λ., προσφέροντας ισχυρή απόκριση ήδη από χαμηλές στροφές.



Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το T-Roc R θα διατηρήσει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά απόδοσης, όμως η χρήση του συγκεκριμένου κινητήρα θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή.



Το μοτέρ αναμένεται να συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο DSG, πιθανότατα με την υγρού τύπου μονάδα που μπορεί να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη ροπή.



Η επιλογή αυτή ταιριάζει περισσότερο και στον χαρακτήρα του μοντέλου, καθώς το σύστημα μετάδοσης θα πρέπει να συνεργάζεται διαρκώς με την τετρακίνηση και το torque splitter ώστε να αξιοποιείται αποτελεσματικά η διαθέσιμη ισχύς.



Αναβαθμισμένο αναμένεται να είναι και το σύστημα πέδησης, με μεγαλύτερους δίσκους εμπρός και πίσω σε σχέση με τις πιο ήπιες εκδόσεις.



Το νέο T-Roc R θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας του μοντέλου και θα αποτελέσει ουσιαστικά την πιο δυναμική εκδοχή της νέας γενιάς. Η επίσημη παρουσίασή του αναμένεται μέσα στο 2027.